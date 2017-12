Poco podía creerse Pilar Rahola su propio vaticinio de hace dos años. La periodista y tertuliana independentista se horrorizaba al imaginarse un escenario en el que Cs ganaba las elecciones. Su predicción hacía alusión a que la formación podría ser primera fuerza en Barcelona. Sin embargo, seguro que no se imaginaba lo que sucedería dos años después.

Era el 2 de octubre de 2015 cuando Pilar Rahola vaticinaba en la radio el peor escenario de todos para los separatistas. “Escúcheme, no entendemos nada. Hemos estado meses intentando una lista única. La tenemos, y ahora resulta que no era importante, y ahora podemos ir separados”, decía.

Rahola se refería entonces a la lista de JxSí, que tanto tardó en crearse. Algo que indignó a la periodista. “Con un poco de suerte, gracias a hacer estas cosas, Ciudadanos será la primera fuerza en la provincia de Barcelona. ¿Entonces qué cara se nos quedará? ¡De idiotas a todos!”, terminaba.

Con los resultados de las elecciones en la mano, lo cierto es que Pilar Rahola vaticinaba sin querer la victoria de Cs. Al contrario que ella pensaba entonces, la formación no sólo ha sido primera fuerza en Barcelona. Lo ha sido en toda Cataluña.

Una situación que sin duda no ha gustado nada a la periodista. Probablemente, poco podía imaginarse que los independentistas perderían las elecciones. Y eso que ella misma criticaba la posibilidad de ir por separado.

En el audio, compartido por Dolça Catalunya, se aprecia a una Pilar Rahola enfadada al imaginarse el escenario. Una situación, sin embargo, que de momento no cambia el panorama. Tanto es así que desde la formación de Albert Rivera han anunciado que esperarán movimientos separatistas. No será hasta entonces que empezarán ellos las negociaciones para formar Gobierno. Y es que las matemáticas no fallan y pese a su victoria, Cs sabe de sobra que los constitucionalistas no suman mayoría.