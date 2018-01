El PP está desesperado. Después de obtener sólo cuatro escaños en las elecciones catalanas del 21D, necesita a toda costa un diputado para poder tener grupo propio en el Parlament (son necesarios cinco). Por eso, ha vuelto a lanzar un SOS Ciudadanos para que le ceda un representante. Eso sí, con ataques y reproches.

Tanto el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, como la de Cataluña, Inés Arrimadas, han descartado ceder uno de sus parlamentarios. Alegan que, con ese diputado más, los populares cobrarían la subvención íntegra que corresponde a los grupos por la campaña electoral, un coste que iría a cargo de los ciudadanos y que cuantifican en “casi un millón de euros”.

Esta negativa ha causado un enorme malestar en las filas populares, que han acusado públicamente a Ciudadanos de “egoísmo”, “arrogancia” e incluso “mezquindad”.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se despachó a gusto este miércoles contra la formación naranja, llegando a llamar “mezquino” a Rivera. Recordó que ellos fueron “generosos” con Ciudadanos para que pudieran tener la vicepresidencia primera y la secretaría tercera del Congreso.

Por su parte, Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña, se ha dirigido directamente a Rivera Twitter. Dice que no necesitan que Ciudadanos les apoye para tener subgrupo parlamentario porque ya lo tienen “por ley”, sino que quieren tener grupo parlamentario porque, de lo contrario, “los independentistas tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones”

Señor @Albert_Rivera que no, que no es eso. Que no necesitamos que usted nos apoye para tener subgrupo parlamentario, eso ya lo tenemos “por ley”. Necesitamos tener GRUPO PARLAMENTARIO caso contrario los independentismos tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones. https://t.co/t7z8VBADnJ

— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) January 17, 2018