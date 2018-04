El PP no ha dudado en criticar la pasividad de los Mossos ante las acciones de los CDR. Pero rápido les han recordado que ahora los controla Zoido.

Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, ha criticado duramente la pasividad de los Mossos ante ciertas acciones de los CDR. Maroto no ha dudado en responsabilizar al cuerpo autonómico. En concreto, a los “cuadros intermedios”, a quienes acusa de no impedir “los altercados” que estos grupos radicales están llevando a cabo en Cataluña.

Sin embargo, han sido muchos los que le han recordado en Twitter que ahora los Mossos están controlados por el Ministerio de Interior. Es decir, por su compañero de partido Juan Ignacio Zoido. Y ha habido también quien ha criticado que esa pasividad es culpa del ministro.

Uno de los primeros en resaltar esta autocrítica quizá no intencionada, ha sido Albert Rivera. El líder de Cs hacía hincapié en que el PP criticaba al propio gobierno ‘popular’ por la no actuación de los Mossos. Pero no ha sido el único, como puede comprobarse en la red social.

El PP criticando al gobierno del PP por la no actuación de los Mossos frente a los separatistas violentos. https://t.co/VyOB4A48wq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 2, 2018

Pero con el 155 no es el mismo PP el que controla a los Mossos? Es esto por tsnto una autocrítica? No entiendo nada. @PPopular — Prince Fog (@theprincefog) April 2, 2018

Pues que dimita alguien porque los jefes de los Mossos son el Gobierno el del PP — dieselguay (@dieselguay) April 2, 2018

Los @mossos siguen demostrando ser una policía golpista. No detener a los vándalos de los CDR supone fomentar la inseguridad ciudadana. ¿A qué espera el inútil de Zoido para poner orden? ¿Para esto pagamos impuestos? Está claro que el PP quiere suicidarse. https://t.co/LSahnhfynA — Almogrote (@AlmogroteSpain) April 2, 2018

El PP tiene un lio guapo, los @mossos amorosos estan bajo el control de @Sorayapp , saben que son un nido de separatismo y que apoyan al nuevo terrorismo de concentración (Terra Lliure+ETA), pero sorprendentemente no los paran, se ve que les interesa no frenar el procés. https://t.co/ze2v3CD8Oc — Ramonico I de Qart Hadast (@Tirolinonino) April 2, 2018

“Como la ‘kale borroka'”

Además, Javier Maroto no ha dudado en comparar a los CDR con la ‘kale borroka’ vasca. “Me recuerda a lo peor que vivimos en la política vasca”, ha dicho en una entrevista para RNE. El político del PP ha asegurado que los catalanes “no se merecen” que haya “grupos torpedeando autopistas o haciendo altercados”.

Estos CDR son, ha dicho, son “la herencia que deja el procés”. Le recuerda “desgraciadamente” a “lo peor” que se ha vivido en el País Vasco. “Suenan un poco a la ‘kale borroka'”, ha insistido.