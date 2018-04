El PP de Madrid no da su brazo a torcer y siguen defendiendo la inocencia de Cristina Cifuentes en el caso de su máster fraudulento. Este jueves ha encontrado un nuevo argumento para tratar de frenar lo que ya parece irremediable: la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid o su desalojo por parte de la oposición. Se trata del caso del socialista José Manuel Franco.

Y es que, según publica ‘El Mundo’ y ‘OK Diario’, el secretario general del PSOE de Madrid, precisamente el que ha registrado la moción de censura contra Cifuentes, infló su currículum académico y añadió en su biografía en la Asamblea autonómica una carrera de Matemáticas que nunca terminó.

El título de Matemáticas atribuido a Franco aparece del año 1995 a 1999 y de 1999 a 2003. En el año 2003 fue cuando decidió suprimir su título inventado de su ficha personal de la institución madrileña y reconocer que sólo fue profesor de Matemáticas desde 1982 a 1987.

El propio Franco lo reconoce, pero se excusa: “La licenciatura en Matemáticas no la puse yo en el currículum, me la pusieron en la ficha de la Asamblea de Madrid”. El diputado socialista admite que cometió un “error de dejadez”, pero defiende que su caso no es comparable con el de Cifuentes.

PRESIÓN A CIUDADANOS

El PP de Madrid se está agarrando como un clavo ardiendo a esta noticia para apurar las escasas opciones de salvar a Cifuentes. A través de varios tuits publicados este jueves en su cuenta oficial, los populares tratan de presionar a Ciudadanos para que no apoye la moción de censura que desalojaría a la presidenta madrileña de la Puerta del Sol.

“Ups… Pues parece que el líder del PSOE madrileño sí que se inventó una licenciatura en matemáticas. ¿Ciudadanos apoyará su moción de censura? ¿O harán oídos sordos como en Andalucía?“, indica el PP de Madrid.

🚨 Ups…! Pues parece que el líder del PSOE madrileño sí que se inventó una licenciatura en matemáticas ⛔️

🤔 C’s apoyará su moción de censura? O harán oídos sordos como en #Andalucía? https://t.co/SXzryGTKmw — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) April 12, 2018

“Este es José Manuel Franco, mintió en su CV de la Asamblea y se inventó durante 8 años una licenciatura que nunca tuvo. Ahora, quiere dar lecciones de ética política, buenas prácticas… ¿Ahora qué? ¿Qué hará Cs? El PSOE, por decencia, debería retirar la moción de censura“, añaden en otro tuit.

🔴 Este es Jose Manuel Franco, mintió en su CV de la Asamblea y se inventó durante 8 años una licenciatura que nunca tuvo. Ahora, quiere dar lecciones de ética política, buenas prácticas,… ¿Ahora qué? ¿Qué hará Cs? El Psoe, por decencia, debería retirar la moción de censura. pic.twitter.com/gFJFAX420u — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 12, 2018

También se ha referido al asunto el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que ha dicho: “Señores del PSOE, hoy conocemos que Franco falsificó su currículum oficial y se inventó una licenciatura en Matemáticas. Mientras dimite, cojan su moción de censura y tírenla a la basura“.