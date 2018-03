El primer mensaje de Puigdemont desde su detención

Missatge del #presidentPuigdemont des de la presó de Neumünster: . 🔴 "No em rendeixo. Malgrat les adversitats, no defalliré en la defensa dels meus ideals. Des d'aquí faig una crida a la unitat del sobiranisme, aquesta serà una lluita llarga però que acabarà bé. Vull donar un agraïment especial a tota la gent que m'està mostrant suport, a Catalunya, arreu d'Europa, per carta, a les xarxes i també al carrer pacíficament."

