Dos años después de que el voto en contra de Unidos Podemos impidiera a Pedro Sánchez convertirse en presidente del Gobierno, tanto el PSOE como la formación de Pablo Iglesias siguen culpándose mutuamente de no haber llegado a un acuerdo que impidiera la repetición electoral en la que después Mariano Rajoy conseguiría una mayor ventaja.

Este domingo, Pedro Sánchez aprovechaba el segundo aniversario de su investidura fallida para lanzar un dardo a través de Twitter al líder de Podemos. “Lo malo no es que la decisión de mantener a Rajoy en el poder persiga a Iglesias toda su carrera política, lo malo es que esa decisión lleva dos años persiguiendo a todos los españoles”, afirmaba.

Lo malo no es que la decisión de mantener a Rajoy en el poder persiga a Iglesias toda su carrera política, lo malo es que esa decisión lleva dos años persiguiendo a todos los españoles. https://t.co/ohxwGDzVBc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2018

Ese mensaje de Pedro Sánchez ha encontrado respuesta en la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, que recordaba al secretario general socialista su entrevista con Jordi Évole una vez que fue defenestrado como líder del PSOE.

“Aunque ahora uses el argumentario de Susana Díaz, a Évole y a millones de españoles nos reconociste la verdad. Es una pena que sólo lo contases cuando creías no tener nada que perder, y no seas consecuente ahora para echar a M.Rajoy”, ha apuntado Montero junto con el vídeo de un momento de esa conversación con el presentador de ‘Salvados’ (La Sexta).

En el mismo, Sánchez reconoce que que cometió “un error”. “El error fue firmar solamente con Ciudadanos y no firmar con Podemos”, dijo. Además, el líder del PSOE reconoció en la misma entrevista que recibió presiones para que no pactara con la formación morada.

Aunque ahora uses el argumentario de Susana Díaz, a Évole y a millones de españoles nos reconociste la verdad👇

🏼 Es una pena que sólo lo contases cuando creías no tener nada que perder, y no seas consecuente ahora para echar a M.Rajoy. pic.twitter.com/20L0ZesRVg — Irene Montero (@Irene_Montero_) March 4, 2018

“DR. PEDRO Y MR. HYDE”

En la misma línea, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también ha querido contestar a Pedro Sánchez. “Lo malo no son las incoherencias y no saber si habla el Dr. Pedro o Mr. Hyde, lo malo es que podríamos echar a Rajoy juntos mañana mismo pero tú has decidido que siga machacando a la gente trabajadora hasta 2020 y te dedicas a manipular el pasado para evitar hablar del presente”, ha señalado.