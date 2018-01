Puigdemont ya es el candidato oficial a la investidura

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha propuesto este lunes a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

En una breve comparecencia desde la Cámara, ha explicado que es consciente de las dificultades que presenta esta investidura, pero defiende que Puigdemont tiene “abosluta legitimidad” para volver a ser presidente, pese a ser consciente de “su situación personal y judicial”

Torrent se reunió a finales de la semana pasada con todos los grupos parlamentarios, y fruto de esa ronda de contactos considera que Puigdemont puede tener los apoyos necesarios para ser reelegido en el cargo por un periodo de cuatro años.

El republicano también ha avanzado que pedirá reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar sobre la situación de los diputados que se encuentran en prisión y los que se encuentran en Bruselas.

Sóc conscient de la situació personal i judicial del Sr. Puigdemont i de la seva absoluta legitimitat per ser candidat. El meu deure com a President del Parlament és fer tot el que està a les meves mans per assegurar que tots els diputats es puguin expressar lliurament.

