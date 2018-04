Desde Berlín, donde ha fijado su residencia hasta que la justicia alemana decida, Carles Puigdemont ha ofrecido su segunda rueda de prensa desde que saliera de la cárcel. Esta vez, ha exigido al Estado que permita la investidura de Jordi Sánchez. Justo minutos antes de que Roger Torrent propusiera al número 2 de JxCat como candidato.

“Ya no hay excusa posible”, ha dicho al Estado a fin de exigir la investidura. Y es que, dice, Sánchez tiene “intactos” sus derechos. También ha recordado que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a España a garantizar sus derechos políticos. Algo que, según él, avala que pueda ser investido.

No ha dudado Puigdemont en pedir un cambio de actitud al Estado “si quiere comportarse como un estado de derecho”. Además, ha acusado al mismo de bloquear la investidura e intentar “subvertir los resultados y conseguir en los despachos y las cárceles lo que no han conseguido en las urnas”.

“Tenemos que reclamar al Estado que cambie de actitud, que deje de entorpecer la responsabilidad del Parlament”, ha añadido ante los medios.

El expresidente catalán se ha mostrado confiado en que los independentistas lograrán mayoría suficiente para investir a Sánchez. Y está convencido de que el Estado aprovechará la resolución de la ONU para permitir la investidura.

Think about those who are still in prison, bring your light of democratic Europe to Spanish prisons.#FreeCatalanPoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/x9crXW9Mbb

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 7, 2018