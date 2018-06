El presidente de la Generalitat, Quim Torra, entregó al Rey Felipe VI un libro sobre las cargas policiales del 1-O y los informes del Síndic de Greuges sobre el mismo tema. Fue antes de empezar este viernes por la noche la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Se trata del libro ‘Dies que duraran anys’ (Ara llibres), del fotoperiodista Jordi Borràs. También de los informes del síndic Rafael Ribó. La Generalitat se encargó después de difundir en Twitter una foto en la que aparece Torra entregándole todos los documentos en mano.

Torra le ha dado el libro dentro del estadio, después de la llegada del monarca, al que se ha negado a recibir. Sí que lo ha hecho, sin embargo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Poco después entraron juntos al palco de autoridades el Rey, el presidente Sánchez, el propio Torra y el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El jefe del Ejecutivo catalán se situó al lado de Pedro Sánchez, al otro lado del cual se ubicó el Rey.

Durante la ceremonia, Torra se llevó un sonoro abucheo de buena parte del público cuando le nombró el alcalde de Tarragona.

Torra no decidió hasta este mismo viernes su asistencia al acto, ya que el Govern ha puesto en la diana al monarca desde que el pasado 3 de octubre de 2017 hiciera un discurso contrario a los planes independentistas del Ejecutivo catalán de entonces.

En una comparecencia por la mañana en la sede de la Generalitat, Torra rectificó y anunció su presencia en Tarragona a la vez que la ruptura de relaciones con la Corona. Según dijo, a partir de ahora ni él ni ningún miembro del Govern acudirá a actos convocados por Casa Real ni invitarán a Felipe VI a actos institucionales de la Generalitat. Además, renuncia a la vicepresidencia de honor de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi).

Avui seré als Jocs de @Tarragona2018 perquè és casa nostra. A partir d’ara, ni jo ni cap membre del @Govern no assistirem a cap acte convocat per la monarquia espanyola pic.twitter.com/1iGpmQ15n4

Ja he signat la meva renúncia al càrrec de vicepresident d’honor de la Fundació Princesa de Girona. No farem com si la situació greu que vivim a Catalunya no existís. pic.twitter.com/ArgRdEFOqW

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 22, 2018