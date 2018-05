El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado este sábado los decretos de los nombramientos de los consejeros de su nuevo Gobierno. Y, como cabría esperar, lanzaba un nuevo desafío. Y es que pese a las advertencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha decidido dar cargos a los presos Rull y Turull y a los huidos Comín y Puig.

En el comunicado publicado por la Generalitat, se establece que “los consejeros tomarán posesión el miércoles 23 en el Palau de la Generalitat”. Algo bastante improbable en el caso de estos cuatro consejeros. Y es que Rull y Turull no podrán salir, previsiblemente, de la cárcel para jurar su cargo. Tampoco lo harán los fugados, ya que volver a España supondría su detención inmediata.

Quim Torra deja así su Gobierno de la siguiente manera: Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía), Elsa Artadi (portavoz y titular de Empresa); Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura). También están Ernest Maragall (Exteriores), Miquel Buch (Interior) y Josep Bargalló (Enseñanza). Los otros designados son Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani Lesfar (Trabajo), Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración Pública) y Teresa Jordà (Agricultura).

Nada más conocerse su designación, algunos de los consejeros han aceptado el cargo públicamente. A través de Twitter, algunos como Rull y Turull han comentado su nuevo cometido.

Jordi Turull aseguraba que le “honra” aceptar el cargo. “Para ser consecuente y leal a nuestros compromisos con los ciudadanos de Cataluña, me honra aceptar la petición del presidente Quim Torra y continuar siendo consejero de Presidencia. Para mí no quedará otra que dedicarme en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes”.

Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m’honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ

