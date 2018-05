Quim Torra cumple el guión: más ‘procés’ y más desafío al Estado

Sin sorpresas. Quim Torra, el candidato designado por Carles Puigdemont para convertirse en presidente de la Generalitat, ha cumplido con el guión previsto. En un discurso de 50 minutos en la primera sesión del pleno de investidura en el Parlament, el candidato de JxCat ha garantizado más proceso independentista y ha mantenido el desafío al Estado de su predecesor en el cargo.

Torra, con un lazo amarillo en su chaqueta, ha iniciado su intervención afirmando que quien tendría que estar pronunciando este discurso es Puigdemont. “Yo no tendría que estar aquí, no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara. Hoy tendría que estar el Muy Honorable Presidente Puigdemont“, ha indicado.

Posteriormente, ha asegurado que, si es elegido presidente, será “leal al resultado del 1-O” y trabajará para hacer de Cataluña “un Estado independiente en forma de República”. Asimismo, ha destacado que el nuevo Govern asumirá la responsabilidad que se derive de sus actos.

También ha dicho que la mejor forma de trabajar para este propósito y “para proteger a los presos y a los exiliados” es formar un Govern, que quiere liderar si la Cámara le da su confianza.

Igualmente ha defendido que recuperar las instituciones catalanas es primordial para empezar a hacer políticas tanto sociales como a favor de la República, y ha concluido: “Toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros. Por tanto, hagámosla nosotros”.

Quim Torra ha anunciado que, si le eligen, uno de sus grandes propósitos de la legislatura será impulsar un proceso constituyente en que participen ciudadanía e instituciones y que derive en “una propuesta de Constitución de la República de Cataluña”.

El candidato a la investidura ha resumido así la orientación de su mandato: “De la restauración de nuestras instituciones a la recuperación de la democracia en su máxima expresión a través de la elaboración de un proyecto de Constitución”.

Torra prevé que este proceso constituyente será un gran debate sobre cómo los catalanes quieran que sea la Cataluña del futuro institucional y económicamente: “Me pregunto ¿a quién puede darle miedo que nuestro país se construya desde la máxima radicalidad posible?”.

El diputado de JxCat también ha emulado a Puigdemont y se ha dirigido al Rey para criticar su actitud con Cataluña y decirle: “Majestad, así no”. Ha repetido así la misma frase que le dijo el expresidente de la Generalitat a Felipe VI por haber apoyado la actuación del Estado ante el 1-O.

“Resulta, Majestad, que hay presos políticos, exiliados, centenares de catalanes investigados por haber defendido un proyecto democrático como es la independencia; resulta que votamos el 1-O y el 21D pero no se respeta la voluntad expresada en las urnas. Majestad, así no”, ha dicho Torra.

El candidato a la Presidencia de la Generalitat ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los dos ejecutivos dialoguen “sin condiciones, sin vetar nada”. “¿Hablamos, señor Rajoy? ¿Nos sentamos en una mesa su gobierno y el nuestro? Estamos dispuestos a hablar ahora mismo, sin condiciones, sin vetar nada. Con el respeto institucional debido entre gobiernos”, ha dicho durante su discurso.

También ha tenido unas palabras para el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que ha pedido “mediar para encontrar una solución”, asegurando que en Cataluña hay presos políticos y exiliados y que las instituciones no pueden permanecer en silencio.

▶️ @QuimTorraiPla: "He demanat diàleg a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. I també demano diàleg entre nosaltres. Per parlar i per conviure cal respecte, per això, també cal parlar de vida" pic.twitter.com/8YJ35lwvhD

