Rajoy huyendo por Cifuentes vs. explayándose por Cataluña. Las reacciones del presidente del Gobierno a las dos preguntas llamaban la atención en redes sociales. Muchos comentaban la cobardía del presidente del Gobierno al no responder sobre la supuesta falsificación del máster de la presidenta madrileña.

El presidente no podía disimular su incomodidad en un vídeo de menos de 30 segundos, dejando claro de qué quiere que le pregunten y de qué no.

Rajoy disfrutaba de la Semana Santa en Sanxenxo (Pontevedra).Un equipo de La Sexta se acercaba a hacerle unas preguntas. La primera, sobre Cataluña. Rajoy no tarda en contestar y se muestra relajado y tranquilo. “Yo lo que espero, como creo que muchísima gente, es que se haga un Gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la Justicia…”, decía.

El periodista aprovecha entonces para preguntar por la presidenta de la Comunidad de Madrid. “¿La señora Cifuentes ahora mismo tiene que demostrar…?”, acierta a decir. Y no le da tiempo más. Aunque Rajoy permanece al principio quieto, con intención de contestar, en cuanto escucha “Cifuentes” huye despavorido. “Muchas gracias”, dice, con alguna que otra risa.

El presidente pone pies en polvorosa y sale corriendo, dándose la vuelta y dejando con la palabra en la boca al periodista.

Ayer me preguntaron por Cristina Cifuentes y salí corriendo para no contestar.

Pero tú tranquila @ccifuentes, que mi huida no significa que no me crea tu versión.

— MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) March 29, 2018