La Mesa del Congreso ha acordado este lunes que la moción de censura a Rajoy se debatirá este jueves y se votará el viernes. Una convocatoria rápida tras presentarse la iniciativa del PSOE hace sólo unos días. En conversación con Sánchez, el candidato, Ana Pastor ponía fecha y ponía en marcha la maquinaria y plazos.

Ahora, una vez calificada la moción, los grupos políticos tienen dos días para presentar mociones alternativas con otros aspirantes. Para ello, tendrán que contar con al menos la firma de 35 diputados.

Pastor ha comunicado ya también este lunes a la Junta de Portavoces los plazos para el debate y votación de la moción. Una vez que la Mesa ha calificado la iniciativa, Rajoy también tiene que ser informado.

La presidenta del Congreso, @anapastorjulian, anuncia que el debate de la #MocióndeCensura presentada por los diputados del @gpscongreso se celebrará los días 31 de mayo y 1 de junio. pic.twitter.com/7cM072SKwx — Congreso (@Congreso_Es) May 28, 2018

Rajoy se enfrentará así a partir del jueves a las 9:00 horas a la moción de censura registrada por Pedro Sánchez. El socialista tiene así sólo unos días para convencer al resto de formaciones y conseguir el respaldo necesario para sacar la proposición adelante.

La sesión del jueves se extenderá hasta las 21:00 horas. El viernes, el Congreso se reunirá sólo en sesión de mañana. Así, desde las 9:00 hasta las 14:30 horas, los diputados terminarán el debate y votarán la moción de censura.

Cuanto antes, mejor

Ana Pastor respondía a preguntas de periodistas sobre la fecha tan temprana. La presidenta del Congreso aseguraba que no había motivo para dilatar los plazos. Al contrario que el año pasado, cuando Podemos registró una moción de censura que no salió adelante. “Entonces, se estaban debatiendo los Presupuestos. Ahora no y no hay motivo para que sea más tarde”, ha dicho.