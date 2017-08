Rajoy sufre un ataque de lumbago y Twitter se llena de mofas

A la vuelta de su caminata matinal por los alrededores de Ribadumia (Pontevedra), donde ha pasado unos días de vacaciones, Rajoy ha sentido molestias y ha necesitado asistencia médica.

Este contratiempo ha provocado que haya tenido que retrasar su viaje a Palma. Rajoy ha hablado con el Rey para mantenerle al tanto de su estado e informarle de la hora a la que podría despegar desde Vigo.

Rajoy ya ha padecido en otras ocasiones problemas de lumbalgia que también le han obligado a recibir tratamiento médico.

En los días en los que ha estado de vacaciones en Pontevedra, el presidente del Gobierno ha salido a pasear a primera hora de la mañana, una de sus grandes aficiones.

Tras conocerse la noticia del ataque de lumbago de Rajoy, Twitter se ha llenado de memes y bromas:

A don Mariano le ha dado un ataque de lumbago. Si es que no se puede ir tan acelerado por la vida, presidente.

–¿Cómo va el lumbago, don Mariano?

–No sé. No me acuerdo. Yo entonces no estaba.

