Mariano Rajoy anunciaba este lunes que pone fin a su etapa política y abandona su puesto en el PP. Un adiós que ha provocado un terremoto de reacciones anónimas pero también políticas. La mayoría de ellas, en Twitter. Allí han plasmado su cariño Pablo Iglesias y sus críticas Albert Rivera. Aunque todos han coincidido en desearle lo mejor a nivel personal.

Quizá porque ideológicamente están en las antípodas, la reacción de Iglesias sorprendía a muchos. El líder de Podemos destilaba cariño hacia Rajoy, aunque puntualizaba que no se iba sino que le habían echado los ciudadanos. Pese a ello, su mensaje alababa la talla política del expresidente y aseguraba que era “un honor ser su rival”.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 5, 2018