La sentencia de la primera época del ‘caso Gürtel’ ha sido un auténtico mazazo para el Partido Popular, que ha sido condenado como partícipe a título lucrativo. Se convierte así en la primera formación política en democracia condenada por corrupción.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha condenado al ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses y al ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo a 37 años y 6 meses. En total, han sido condenados 29 de los 37 acusados y entre ellos suman 351 años de prisión.

La sentencia ha provocado multitud de reacciones políticas en las redes sociales. La más destacada, la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha ofrecido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno

El @PPopular condenado por el caso Gürtel. Bárcenas 54 años. Su mujer 15. ¿Hablarán ahora y dirán quién es Eme Punto Rajoy? Ana Mato se lucró. Como@toda la cúpula del PP. Ciudadanos y el PSOE siguen sosteniéndoles. Hay que echarles. No aflojemos. pic.twitter.com/wBLZkh1skp

Bárcenas 30 años, Correa 53, el PP CONDENADO. Bárcenas organizó los pagos B del PP entre los que está 'M. Rajoy'. La sentencia a la Gürtel es a una época que debemos dejar atrás. La tarea que tenemos: que la España que vean cuando salgan de la cárcel no se parezca a ellos en nada

La justicia ha hablado. El PP es la corrupción. La corrupción es el PP. España gobernada por un partido condenado por corrupción. Aunque Ciudadanos y PSOE no lo quieran ver, sobran motivos para echarlos. https://t.co/zL3Zk1bTzf

351 años de cárcel. Bárcenas, Correa, el PP… "Enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas" "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir" ¿Descubrirá ahora la Audiencia Nacional quién es el misterioso ladrón #MpuntoRajoy ? https://t.co/uldHMkhQsc

No es cap sorpresa que la UDEF i els socis mediàtics organitzin un show a Catalunya per tapar l'escàndol de corrupció sistemàtica de #Gürtel 💸

No tenéis banderas suficientes donde esconderos, @marianorajoy pic.twitter.com/ibz1QlKd7l

22 detinguts per tapar això: "L'Audiència Nacional condemna el PP i Ana Mato per la Gürtel i confirma la caixa B de Bárcenas"

Que tothom ho sàpiga!#llibertatpresospolítics#llibertatexiliades https://t.co/fYsE7HfLtI via @ARApolitica

