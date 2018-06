La decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad bajo fianza a La Manada indignaba en redes sociales. Cientos de ciudadanos mostraban su enfado por la resolución judicial. Y también lo hacían políticos, televisivos y famosos como Errejón, Iñaki López o Leticia Dolera.

El que fuera número dos de Podemos, Íñigo Errejón, convertía en viral su tuit al respecto. En él, tachaba de “dudosa” la resolución y se quejaba de la “lección aterradora” que daba la Justicia. “Esta sentencia suena a siglo pasado”, decía. Además, mostraba su “vergüenza” y “rabia”.

La Manada sale de la cárcel, una decisión judicial más que dudosa prefiere condenar a más inseguridad a todas las mujeres. Lección aterradora para un país donde esta sentencia suena a siglo pasado. Qué vergüenza, qué rabia. La España que ya somos no se va a resignar.

Por su parte, Iñaki López, el presentador de La Sexta, comenzaba narrando los hechos objetivos de la noticia. Como las condiciones de la libertad provisional o los motivos que ha dado la Audiencia de Navarra. Pero, ante un comentario de un tuitero, respondía contundente. El periodista asegura que “hemos aprendido poco” con el caso de La Manada. “Hay quien continua prejuzgando a las mujeres por la longitud de su falda, las copas que toman o el color de su pelo”, escribía.

Leticia Dolera se sorprendía de que la Audiencia entienda que no hay riesgo de repetir el delito. Y recuerda la carta que uno de ellos escribió asegurando que no era consciente de haber hecho nada malo.

¿Seguro que no hay un claro riesgo de reiteración delictiva? Porque en la carta que escribió uno de ellos dejaba claro no ser consciente de haber cometido un delito…

Otros rostros conocidos también han mostrado su opinión al respecto en Twitter. Desde políticas a influencers y reconocidos tuiteros.

Archivan causa a Florentino y a 5 exministros; la manada en Libertad; protegen a Llarena para no acudir a Bélgica; a urdangarin no le vemos entrar en esa carcel exclusiva para el. Todo guay del paraguay.

La libertad para #LaManada es un insulto a las mujeres y con ello a nuestra democracia. Más con su abogado diciendo que nuestra reacción “es histérica”. Llenaremos las calles para decirnos de nuevo que no estamos solas y nos queremos libres de violencias machistas.

La Manada, en libertad provisional a 15 días de que empiecen las fiestas de San Fermín. No tengo palabras.

#LaManada va a salir en libertad provisional y solo puedo pensar en ella y cómo se sentirá.

Me gustaría decirle que no tenga miedo, pero me gustaría decirlo de verdad, y sinceramente, vivimos en un mundo en el que a todas nos ha dado miedo volver a casa.

Esto tiene que cambiar.

