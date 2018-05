En un primer momento, tras conocerse la sentencia de la Gürtel, el PSOE no ha emitido ninguna respuesta. Mientras Twitter ardía con las reacciones políticas, los socialistas se mostraban ajenos a todos. Tampoco ha habido rueda de prensa como sí ha sucedido en otras formaciones. Nadie del partido emitía opinión alguna. Horas más tarde, un único tuit. Y ya por la tarde, una reunión extraordinaria para este viernes.

En Twitter, la respuesta del PSOE ha sido sencilla y breve. Un único mensaje en el que no dejaban adivinar qué tenían pensado hacer. De hecho, se referían a la reacción del PP más que al propio hecho en sí de la sentencia. “La respuesta del PP y el Gobierno ante la sentencia del ‘caso Gürtel’ que implica políticamente al presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy es inaceptable”, escribían.

Ya por la tarde, se conocía la segunda de las reacciones del PSOE. Y no ha sido otra que convocar una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Federal. Será este viernes 25 de mayo a las 11:00 horas en la sede de Ferraz.

Pedro Sánchez valorará junto a su equipo la posibilidad de una moción de censura, como le ha propuesto Pablo Iglesias.

