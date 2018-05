El BOE tan sólo publica este lunes el primero de los decretos firmados por Quim Torra el pasado sábado. Concretamente, el de creación, denominación y determinación de competencias de las consejerías del nuevo Gobierno catalán. Pero no el del nombramiento de sus consejeros, ya que la lista incluía a dos huidos de la Justicia y dos presos.

El Gobierno de Rajoy vetaba así la designación de cargos a los cuatro consejeros no disponibles. El Ejecutivo cancela así cualquier intento de desafío legal y confirma que podría endurecer el 155 sobre Cataluña.

Con el apoyo de PSOE y Cs, el bloque constitucionalista mantiene su unidad sin fisuras ante el desafío de Torra de este fin de semana. Y contemplan la posibilidad de endurecer el 155 si el presidente catalán no rectifica esos nombramientos.

Tras conocerse el veto, los cuatro consejeros afectados respondían en Twitter. Ninguno dudó en quejarse y en seguir lanzando su órdago al Gobierno central.

Josep Rull calificaba de “vergüenza” la situación. “¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consejeros en libertad. Tenemos todo el derecho a ejercer de consejeros en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente”.

Des de quan la presó preventiva x https://t.co/B0biDiDVqv ó inexistent és una condemna ferma? Però q és aquesta vergonya?Volem exercir d consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació, simplement.

Por su parte, Jordi Turull aseguraba que “tenemos nuestros derechos políticos intactos, hemos pedido la libertad para ejercer el cargo con plenitud”. “No publicar el nombramiento porque no son de su gusto es un ejercicio de prevaricación; mantenerlo, un acto de dignidad perfectamente legal”.

Tenim els nostres drets polítics intactes, hem demanat la llibertat per exercir el càrrec amb plenitud. No publicar el nomenament pq no són del seu gust, és un exercici de prevaricació; mantenir-lo un acte de dignitat perfectament legal #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya

