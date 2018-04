Las redes se llenan de mensajes de apoyo a la víctima de ‘La Manada’

A escasas horas de que este jueves se conozca la sentencia contra los cinco miembros de ‘La Manada’, como se conoce al grupo que el 7 de julio de 2016, en plena fiesta de Sanfermines, presuntamente violaron en grupo a una joven madrileña, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la víctima.

Antes de conocer la decisión de la Justicia, son muchos los usuarios que se han volcado para mostrar su apoyo a la víctima, con una frase que ya se oyó durante la gran manifestación contra la violencia machista del pasado mes de noviembre: “Hermana, yo sí te creo”.

Desde primera hora de la mañana, las redes sociales se han llenado de mensajes como éste y como muchos otros, como “La manada somos nosotras” o “Ni una menos”. También “Esta es nuestra manada”, etiqueta que se ha convertido en trending topic en Twitter durante toda la jornada.

El apoyo está siendo tal que las asociaciones y colectivos feministas han advertido de que saldrán a las calles en caso de que ‘La Manada’ sea absuelta, y de que lo harán como se hizo en las manifestaciones del 8 de marzo, a las que acudieron miles de personas.

Que violar a una mujer no salga gratis.

Que dejar a sus violadores en libertad no sea posible.

Que violar a una mujer no salga gratis.

Que dejar a sus violadores en libertad no sea posible.

Que la justicia patriarcal condene a los culpables y no a la víctima.#EstaEsNuestraManada

Pase lo que pase, hoy estamos unidas para apoyar a la víctima de #LaManada y salir a luchar si hace falta porque #EstaEsNuestraManada

Hoy es el día en el que la justicia estará o bien en el tribunal, o bien en las calles #EstaEsNuestraManada

No es culpa de ella

No es que ella tenga que tener cuidado

No es que ella se proteja

ES QUE NOSOTROS DEJEMOS DE VIOLAR

#estaesnuestramanada pic.twitter.com/vFDV9hV753 — Endemoniado (@Ndemoniado) April 26, 2018

#EstaEsNuestraManada

Si no hay justicia, la buscaremos nosotras.

#EstaEsNuestraManada

Si no hay justicia, la buscaremos nosotras.

Hermana, saldremos a la calle por ti y por todas. Violar no puede salir gratis.

Una violación es un quebranto violento de la voluntad de otra persona, un atentado contra los DDHH#EstaEsNuestraManada#YoSiTeCreo

#JusticiaPatriarcal

Si la sentencia de hoy no es justa y ejemplar saldremos a las calles en maneda . Será una declaración de guerra en toda regla. #YoSiTeCreo

Ayúdanos a hacer TT #EstaEsNuestraManada pic.twitter.com/GypJuXxAEq — virginia #YoSiTeCreo (@Virgginni) April 26, 2018

Estar de fiesta con cinco tíos no es consentir

Besarse con un tío no es consentir

Someterse por terror no es consentir

Estar de fiesta con cinco tíos no es consentir

Besarse con un tío no es consentir

Someterse por terror no es consentir

Que te follen cinco tíos si estás asustada, bebida o en estado shock, es violación. #EstaEsNuestraManada

Señoros ofendidos con la manada feminista pidiendo medallitas porque no violan

Evidencia lo aceptada que está la violación de mujeres cuando los #NotAllMen piden premios por no violar#EstaEsNuestraManada

Y si la justicia no es justa saldremos a las calles a defendernos pic.twitter.com/LTLQUar69U — virginia #YoSiTeCreo (@Virgginni) April 26, 2018

#EstaEsNuestraManada

Hoy mas que nunca,todas unidas

Juntas somos muy fuertes.

#EstaEsNuestraManada

Hoy mas que nunca,todas unidas

Juntas somos muy fuertes.

Queremos justicia#NosotrasTeCreemos

¿A QUÉ PENAS SE ENFRENTAN LOS ACUSADO?

Los cinco procesados se enfrentan a los delitos de agresión sexual continuada, contra la intimidad y robo con intimidación, por los que la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de ellos y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

Las penas se elevan hasta los 24 años y 9 meses en el caso de la acusación particular, y a 25 años y 6 meses y 25 años y 9 meses en el de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, más indemnizaciones todos ellos de 250.000 euros. Las defensas, por su parte, piden la absolución de los cinco acusados.