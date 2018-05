Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, la participación a las elecciones presidenciales venezolanas fue del 46%. Supone una abstención récord en unos comicios en aquel país. Tanto es así que algunos aseguran que el dato real baja hasta el 32,3% de participación. Pero Maduro no duda en presumir de victoria.

Pero no es el único dato que no concuerda. Los propios resultados electorales han sido puestos en entredicho. Muchos acusan a Maduro de fraude electoral después de que su rival, Henri Falcón, asegure que no recibió los datos de las elecciones.

#EnVivo 📹 | Han triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la Patria. Celebramos junto al Pueblo este nuevo comienzo para conducir la Patria hacia la prosperidad definitiva. ¡Sigamos juntos librando las nuevas batallas! #GanóVenezuelahttps://t.co/PD0OWBU4OL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 21, 2018

Unos comicios marcados ya por la ausencia de los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, agrupados ahora en el llamado ‘Frente Amplio’. El argumento no fue otro que carecer de garantías democráticas.

Pese a eso, Maduro presumió de una victoria puesta bajo sospecha. El mandatario venezolano, sin embargo, sacó pecho por el margen de votos frente a Falcón. También recalcó el carácter “histórico” de la jornada electoral.

En Twitter, muchos venezolanos han querido intentar mostrar la gran abstención y denunciar el fraude que aseguran ha habido en los resultados.