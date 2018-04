Cristina Cifuentes y su máster en la Universidad Rey Juan Carlos siguen siendo los absolutos protagonistas de la actualidad política. Este caso que afecta a la presidenta madrileña ha arruinado este fin de semana la Convención Nacional del PP en Sevilla, cónclave con el que el partido pretendía rearmarse ante unas encuestas muy negativas que le sitúan por detrás de Ciudadanos.

En público, Cifuentes recibió el apoyo de los suyos con una larga ovación que contrasta con las dudas que expresaron algunos dirigentes populares en privado. Mientras, ella se aferra al cargo y no se plantea dimitir. Además, acusó al PSOE de urdir una “trama” contra ella.

El PP de la Comunidad de Madrid se ha apuntado en Twitter a esa teoría de la conspiración con un insólito tuit en el que pide “pistas” para “esclarecer el montaje contra Cifuentes”. “¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra Cristina Cifuentes? Háznosla llegar”, pedía este domingo la cuenta oficial del partido en esta red social.

El mensaje llegó después de que los populares madrileños pidieran explicaciones al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, porque, supuestamente, un profesor militante del PSOE fue el que filtró a la prensa el caso del máster.

El tuit popular provocó una sucesión de respuestas, muchas de ellas hilarantes. Esta es una muestra de los mensajes que han llenado las redes:

Si, a ver si os vale: que el acta que exhibió Cifuentes como coartada fue falsificado y que el rector dice que no hay constancia documental de que lo hiciera y defendiera, aunque es obligatorio que hubiera acta. Seguid esa pista. https://t.co/RS1yN48VaH

