Rivera ve filón en Valls y ya anuncia un 'plan renove' con independientes

Ciudadanos ha celebrado por primera vez en su historia un encuentro nacional. Albert Rivera reunía este sábado en El Escorial a su Ejecutiva y a los 17 comités territoriales. Una escena de unidad con la que el líder de la formación quiere poner la primera piedra del asalto a los gobiernos.

Y aunque ha hablado de muchos aspectos de la vida política, Rivera no ha dudado en calmar ánimos tras la propuesta a Manuel Valls para que sea candidato a la alcaldía de Barcelona el año que viene. Una propuesta que el exprimer ministro de Francia se está pensando seriamente.

A Rivera no le ha temblado el pulso, al ver el filón y aceptación que ha tenido la posible incorporación de Valls, de anunciar que incorporará más caras independientes si así lo requiere la situación. Un ‘plan renove’ de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

“Espero que comprendáis y entendáis que para gobernar es importante que gente buena se incorpore a nuestras listas”, ha dicho Rivera ante el posible malestar de algunos miembros de Cs. Sabe que su equipo necesita refuerzos y quiere caras y currículums que le ayuden a dar el vuelco electoral que ya le auguran las encuestas.

Por eso, su discurso ha estado plagado de mensajes en esta línea: “Incorporar talento”; “abrir las puertas a gente de fuera”; “no tengamos miedo al talento y sí a la mediocridad”; “la ciudadanía espera que gente válida y competente dedique cuatro u ocho años a su país”; “ayudadnos a abrir Ciudadanos al talento”.

“Lo importante es ganar”, ha dejado claro Albert Rivera. Y si para ello hay que cambiar candidatos, se hará sin problemas. De hecho, el líder de Cs lo tiene claro: “Van a llegar más independientes, tenemos que volver a hacerlo”, ha advertido.

Alternativa real

La cita en El Escorial ha servido para dejar claro que Cs se presenta como la única alternativa real a PP y PSOE. También para callar las críticas de ambos hacia la formación naranja, a la que ausan de no tener estructura nacional fuerte.

“Hay que hablar más de España y menos de los partidos, del y tú más. Dar buenas noticias. Y eso se hace con democracia interna, nosotros tenemos primarias, y siendo un partido sin corrupción”, ha expuesto Rivera.

“La democracia interna y la limpieza democrática nos convierte en el partido más unido. El resto no lo está porque no hay democracia y sí corrupción. Los de las malas noticias son los del bipartidismo. En las últimas semanas se tienen que volver a avergonzar viendo a ex presidentes de Andalucía por presuntamente haber robado en los ERE, no hay cosa más inmoral. Bueno sí, tener tramas en la universidad pública”, ha añadido en referencia a Cifuentes.

Y es que la corrupción del resto de partidos espolea a Cs en unas encuestas que cada vez le dejan en mejor lugar.