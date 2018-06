Lento pero imparable. El acercamiento de Rosa Díez al PP es cada vez más evidente a tenor de sus comentarios en las redes sociales. La exlíder de UPyD y antes dirigente del PSOE parece estar a punto de dar el giro ideológico completo. Así lo ponen de manifiesto sus tuits de los últimos meses, donde ha hecho una defensa cerrada del Gobierno de Mariano Rajoy.

Muy atrás quedan ya los tiempos en los que Rosa Díez y Rajoy se las tenían tiesas en el Congreso. La entonces líder de la formación magenta criticaba ferozmente al presidente, que siempre la trataba con cierto desdén y desprecio. De hecho, en muy pocas ocasiones pronunció correctamente su apellido. “La señora Díaz”, decía una y otra vez.

Ahora, sin embargo, la expolítica vasca parece estar mucho más cerca de él. Al menos en Twitter, donde es muy activa y comenta a diario todos los asuntos de actualidad. Rosa Díez tiene ahora entre ceja y ceja a Pedro Sánchez y Albert Rivera, a los que dedica críticas constantes. Para Rajoy y el PP hay, sin embargo, halagos.

“Rajoy vuelve a su antiguo puesto de trabajo. Sin puertas giratorias, sin asiento en el Consejo de Estado; sin designar sucesor en su partido. Y oigo en las tertulias que aún le ponen pegas… Chapeau, Sr. Rajoy”, comentaba este miércoles tras la vuelta del expresidente a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola.

Pero también tiene elogios para las primarias del PP e incluso para sus candidatas. “Da la impresión de que hay mucha gente muy preocupada de que al PP le vaya a ir bien”, asegura. “Dos mujeres, candidatas a presidir el aún primer partido de España. No sé que dirá el feminismo oficial, pero a mí me parece una buena noticia. El movimiento se demuestra andado”, comenta también.

Dos mujeres, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores Cospedal, candidatas a presidir el aún primer partido de España. No sé qué dirá el feminismo oficial, pero a mí me parece una buena noticia.El movimiento se demuestra andando.

Estos son solos algunos ejemplos de esta misma semana, pero en los últimos meses, las buenas palabras para Rajoy y su Ejecutivo han sido constantes. Sobre todo por su gestión del desafío independentista catalán.

Cuando se reúne #SánchezGobierno con dirigentes de otros partidos y nadie se entera son “reuniones discretas”.Si lo hacía Rajoy eran “reuniones secretas”. Dice Lastra que a #SanchezPSOE no le gusta el plasma. Es verdad:a él le gusta la opacidad y el #AlóPresidenteSánchez

Si el Gobierno de Rajoy no hubiera ido al Constitucional ( con PSOE y C’s en contra) Puigdemont hubiera sido investido Presidente.Tiemblo al pensar qué haría Sánchez para frenar al racistaTorra (sin 155) si saliera elegido con los votos de los enemigos de España.

Los mismos que acusan a Rajoy de no hacer nada frente al separatismo le acusan de ‘perder los nervios’ cuando hace lo que debe. Si el TC, en el ejercicio de sus funciones, no paraliza el dislate de investir a un prófugo el Gobierno habrá cumplido con su deber de intentarlo. pic.twitter.com/XJJ13XWAsE

Buena decisión del Gobierno de España. No se si da votos o no, pero es lo que Rajoy debe hacer en defensa del interés general y para proteger los derechos de todos los catalanes. Bien. https://t.co/hXzOl407tW

Muy buena noticia para la democracia. Y, por qué no decirlo, para el Gobierno de Rajoy que recurrió al TC en solitario, con las críticas aceradas de Rivera y Sánchez. Las cosas, como son. https://t.co/i1qOC8H5i0

¿Por qué no ponéis en el titular lo único noticiable: que murió de un infarto, sin mediar ningún tipo de persecución policial?. Mejor seguir fomentando la mentira, el despropósito, la algarada… No todo vale, señores de El País, para desgastar a Rajoy. https://t.co/jHFrwzfcsf

¿Por qué será que ahora que lo han absuelto no aparece en el titular la sigla PP al lado de ex-alcalde, como aparecía cuando lo imputaron? https://t.co/7STm03Dbd9

Bien por los diputados del PP. A quien anuncia golpe de estado no se le debe mostrar respeto sino la ley. https://t.co/3Mk67V8tOx

También fueron muy comentados sus tuits tras triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy. La exlíder de UPyD señalo que los “enemigos” de España se han “conjurado” para hacer presidente al líder socialista. Así, llamó a “organizar la resistencia”.

¿Los golpistas son enemigos de la democracia? SI. ¿Los terroristas son enemigos de la democracia? SI. Pues apoyado en ellos y por ellos va a ser Presidente Sánchez. En la política decente quienes quieren destruir la democracia no son adversarios, son enemigos.

Este sorprendente cambio de postura ha alentado en las últimas fechas la posibilidad de un fichaje por el PP. Hace unas semanas, el rumor corrió como la pólvora por Twitter. Ella, sin embargo, a través de retuits, acusó a Ciudadanos de estar detrás del “bulo”.

Me han pasado este mensaje.

Me da mucha tristeza ver q grupos políticos y personas con las q puedo empátizar se dedican a enredar con bulos o noticias no contrastadas.

Pediría en la medida q fuera posible pensasen más en nuestro país q en sus pequeñas cuotas de poder. pic.twitter.com/vec7iJtokh

