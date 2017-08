El primero en lanzar su ataque fue Rufián. Muy aficionado a las redes sociales, utilizó su perfil en Twitter para lanzar una pullita a Podemos tras los resultados del CIS, que los sitúan por debajo del PSOE y perdiendo votantes.

El portavoz de ERC aprovechó unas declaraciones de Echenique en un diario digital para dejarle en evidencia sobre la encuesta del CIS. En el texto -con foto de Echenique incluida-, se aseguraba que en Podemos creían que sus datos del CIS sumados a los del PSOE hacían viable “una alternativa a Rajoy”.

El comentario de Rufián se limitaba a “Vendo Opel Corsa”, en referencia a las rebajas que parece estar teniendo Podemos en cuanto a votantes y a la oferta que el partido le sigue haciendo a Pedro Sánchez para lograr una alternativa de izquierdas. Pero, sobre todo, a que la formación parece estar vendiendo humo, al entender tras el CIS que los partidos de izquierda no sumarían los escaños suficientes como para poder gobernar en un futuro.

La primera respuesta que recibía Rufián, -que por supuesto no la única-, era la del propio Pablo Echenique, que se defendía compartiendo el titular que el portavoz de ERC había dado en una entrevista. En ella, Rufián aseguraba que “en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalan”. Como comentario, un único “Vendo Seat Ibiza”.

Tras ver la respuesta de Echenique, Rufián contestaba desconcertado, utilizando para ello dos de las fotos más conocidas de Josep Pedrero, con cara de no entender nada.

Y es que la guerra a cuenta del CIS, que ambos han intentado trasladar a metáforas con anuncio de venta de coches, no parecen entenderla ni ellos mismos. Algunos tuiteros han intentando dar luz a esta batalla en Twitter, asegurando que uno y otro, más que vender vehículos lo que venden es humo en sus respectivas declaraciones políticas.

Por no enterarse no se entera de que la suma de izquierdas sube a pesar de Podemos, los que crecen los otros.

Que sean de izquierdas no sé.

— Peter (@pezi48) August 5, 2017