Cassandra Vera ha sido absuelta este jueves por el Supremo. El alto tribunal entiende que no hay delito en los chistes que lanzó en Twitter sobre el atentado de Carrero Blanco. Y Gabriel Rufián no ha tardado en dar su opinión.

El portavoz de ERC no ha querido dejar pasar la oportunidad y compartía su opinión en la red social. Lo que le ha convertido de nuevo en objeto de mofas y burlas.

Y es que Rufián considera que ha sido “la presión del pueblo” la que ha conseguido que el Supremo haya absuelto a Cassandra. Rápidamente, muchos le han acusado de montarse una película y han defendido a la Justicia.

Muchos le han señalado que han sido los jueces y el hecho de que no sea delito realmente, lo que ha dado con la nueva sentencia. Otros consideran que las palabras de Rufián están muy alejadas de la realidad. También quien le ha apuntado que han sido los jueces en los que él no cree los que han absuelto a Cassandra.

No. Si ha sido absuelta es porque tenemos un sistem garantista y porque no hay delito. Una justicia que actuara bajo presión, aunque sea presión del pueblo, NO sería independiente. Una justicia independiente es aquella que no se somete a los poderes, incluido el poder mediático.

— A. Paramar (@alv_paramar) March 1, 2018