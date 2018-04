El separatismo descorcha el champán: los tuits tras la liberación de Puigdemont

El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, ha dictado este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para el expresidente catalán Carles Puigdemont y declara que no ve admisible el delito de rebelión que le imputa la justicia española.

Esta decisión ha desatado la euforia entre el independentismo al considerar que pone en jaque toda la instrucción del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El propio Carles Puigdemont celebraba la noticia vía Twitter: “Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!”, señalaba.



Mientras, su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, se mostraba eufórico por la decisión. “Siempre había dicho que mantenía plena confianza en la justicia alemana”.

Roger Torrent, presidente del Parlament, también festejó la decisión del juez alemán y afirmó que los grupos independentistas siempre han defendido que no hubo violencia. “El delito de rebelión es totalmente infundado. Se tiene que acabar ya esta persecución política basado en un relato completamente falso”, indicó en esta misma red social.

Una molt bona notícia, president @KRLS . Sempre no hem dit: mai hi ha hagut violència. El delicte de rebel·lió és totalment infundat. S’ha d’acabar ja aquesta persecució política a base d’un relat completament fals. https://t.co/KlBsELMIsr

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y en prisión desde noviembre, publicó un elocuente tuit con un emoticono sonriendo. “Es un nuevo revés para la justicia española. Nunca ha habido violencia y hoy lo dice también la justicia alemana. El delito de rebelión es inexistente. Celebremos mucho que Puigdemont quede en libertad”, afirmó, por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià.

Un nou rebés per la injustícia espanyola. Mai hi ha hagut violència i avui ho diu també la justícia alemanya. El delicte de rebel·lió és inexistent. Celebrem molt que @KRLS quedi en llibertat. #LlibertatPresosPolítics https://t.co/tIThLLROje

El exconseller y diputado de ERC Raül Romeva apuntó que se demuestra que son “un pueblo de paz” y el adjunto a la dirección de ERC, Pere Aragonès, comentó que la decisión de la justicia alemana supone poner a la justicia española “frente al espejo”.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, fiel a su estilo, indicó que “lo que está claro es que Alemania se ha quedado sin 12 puntos en Eurovisión”, destacó “la de banderas alemanas que se está quitando el trollerío patrio ahora mismo” y puso un tuit con emoticonos de la bandera de Alemania.

Josep Costa, diputado de JxCat y vicepresidente del Parlament, indicó: “”En Alemania hay justicia. Se demuestra que la justicia española es una anomalía europea”.

La resolució que deixa en llibertat el president @krls diu que l’acusació de rebel·lió és manifestament infundada perquè no concorre la violència que exigeix la llei alemanya. I jo afegiria que tampoc segons la llei espanyola. Això és el primer pas per alliberat tots els presos.

Por su parte, Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y diputado de JxCat, dijo que “las mentiras empiezan a derrumbarse”. El exconseller y diputado de JxCat Jordi Turull celebró que el expresidente y los exconsellers en Bruselas hayan quedado en libertad enviando con ironía un abrazo al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, “y compañía”. Como el también exconseller encarcelado y diputado de JxCat Josep Rull, que confesó su “alegría inmensa”.

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, contrastó la justicia europea con la justicia española, “que escucha a ministros y hace condenas previas”. Y la también portavoz adjunta Elsa Artadi dijo “qué grande eres, Puigdemont”. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, destacó que “la justicia alemana ve clara la desproporción e irracionalidad de los delitos que se investigan”.

La justícia alemanya veu clara la desproporció i irracionalitat dels delictes que s’investiguen als polítics catalans!! President @KRLS , ells també veuen que no hi ha rebel•lió. Seguim! https://t.co/5ZkHAddQFH

Mientras, la CUP pidió ya que el independentismo dé el paso e invistir a Puigdemont: “Su libertad en Alemania es una victoria republicana, confirmémosla invistiéndolo presidente”. Y tachó al al Estado de “aparato represivo de parte en función de la ideología”.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) mostró el pago vía transferencia de la fianza de Puigdemont fijada en 75.000 euros. Elisenda Paluzie, su presidenta, exclamó: “Puigdemont libre! ¡No hay delito de rebelión!”.

El MHP President Puigdemont ( @krls )lliure! No hi ha delicte de rebel·lió! #ensensortirem

Marcel Mauri, portavoz de Òmnium Cultural, sostuvo que desde hace 176 días hay “hombres y mujeres de paz” en prisión preventiva por un delito de rebelión que “la justicia de diversos estados europeos no ve por ninguna parte”, en alusión a los reveses de la justicia alemana, de la belga o de la Suiza. “Se cargan el Estado de Derecho porque son incapaces de resolver democráticamente un conflicto político”, añadió. Además, el presidente de esta mima entidad independentista, Jordi Cuixart, que se encuentra en prisión, pidió mantener la confianza.

Fa 176 dies, gairebé 6 mesos, hi ha homes i dones de pau en presó preventiva per un delicte de rebel•lió que la justícia de diversos estats europeus no veu per enlloc. Es carreguen l’estat de dret perquè són incapaços de resoldre democràticament un conflicte polític. Vergonya!

— Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) April 5, 2018