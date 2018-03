Los llamados Comités en Defensa de la República (CDR) han puesto en su punto de mira al empresario alemán que este martes criticó duramente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y que llegó a afirmar que todos los dirigentes independentistas deberían estar en la cárcel.

A través de las principales aplicaciones de mensajería, los CDR’s están difundiendo la identidad y datos personales de este empresario, llamando veladamente a tomar represalias contra él. Así, informan de que se trata de Karl Jacobi, fundador de la empresa ComVort.

“Karl Jacobi es el empresario alemán que quiere TODOS los políticos catalanes del bloque independentista en la cárcel. Se trata del fundador de la empresa de marqueting ComVort, con sede en Alella, el Maresme”, reza el mensaje que está haciendo circular los Comités en Defensa de la República.

Durante el encuentro celebrado este martes entre Torrent y los empresarios alemanes afincados en Cataluña, Jacobi acusó a los independentistas de llevar “30 años mintiendo” con las bondades inexistentes de la independencia de Cataluña.

“Usted nos ha puesto en la Edad Media y vamos a tener que esperar mínimo 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por sus mentiras y porque van contra la ley yo voto para que todos ustedes vayan a la prisión”, dijo este empresario.

Igualmente, en las redes sociales, varios independentistas están profiriendo insultos y llamadas al boicot contra este empresario alemán después de sus críticas a Torrent y al secesionismo catalán. Muchos de estos mensajes se dirigen directamente a la cuenta de Twitter de ComVort.

Menos mal que los indepes son tolerantes y demócratas. Y no existe la república catalana.

Si no, en vez de insultar a Karl Jacobi y llamar a hacerle el boicot a él y a todos los contrarios al separatismo (pero "no soy partidario de boicots"), estaría en un campo de concentración. pic.twitter.com/Dx2kBrNax7

— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 7, 2018