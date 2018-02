El pleno del Ayuntamiento de Gerona ha aprobado el cambio definitivo de nombre de la Plaza de la Constitución por Plaza del 1 de octubre de 2017, gracias a los 18 votos a favor del equipo de Gobierno formado por CiU, ERC y la CUP frente a 8 votos en contra de PSC, Cs y PP.

Desde el exterior del Consistorio, unas 600 personas -la gran mayoría de favorables al cambio de nombre- han seguido el pleno desde la Plaça del Vi con dos pantallas instaladas para la ocasión, con gritos a favor cuando hablaban los políticos partidarios y silbidos para los contrarios.

También decenas de personas han asistido a la sala de plenos y la mayoría de ellos ha aplaudido largamente cuando se ha votado favorablemente el cambio de nombre.

S’aprova per 18 vots a favor i 7 en contra la moció d’urgència presentada per CiU en nom també d’@ercmesxgirona i @CUPGirona per aprovar el canvi de nom de la plaça de la Constitució per "plaça de l'1 d'octubre del 2017" #plegirona

— Ajuntament de Girona (@girona_cat) February 12, 2018