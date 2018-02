Las redes sociales no perdonan y que Irene Montero dijera “portavozas” en una rueda de prensa sigue siendo objeto de todo tipo debmofas, hasta el punto de que la portavoz de Podemos en el Congreso es ahora en Twitter “Irena Montera”.

La patada al diccionario de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, que habló de “portavoces y portavozas” sigue trayendo cola dos días después. Más después de que la dirigente de la formación morada haya defendido su invención lingüística. Según ella, “es una forma más de luchar por la igualdad con el uso del lenguaje, que durante siglos ha sido un instrumento para perpetuar el machismo”.

Irene Montero ha defendido el uso de esa palabra y de otras que normalmente se utilizan en masculino para referirse también a las mujeres, y ha aprovechado para criticar que una institución como la Real Academia de la Lengua siga admitiendo definiciones como la de la palabra ‘fácil’ para referirse a una “mujer que se presta a tener relaciones sexuales con facilidad”.

La portavoz de Podemos considera que, aunque a veces “suene extraño” y se usen palabras no reconocidas por una institución formada “mayoritariamente por hombres”, es “importante desdoblar el lenguaje” y utilizarlo “de forma inclusiva” con el fin de luchar por la igualdad y dar visibilidad a la “mitad de la población que ha sido invisibilizada durante siglos”.

.@JuanraLucas, no sé si lo dice la RAE pero creo que es bueno hablarnos con respeto.

Entre hablar como dice la RAE o intentando que el lenguaje incluya a las mujeres, aunque a veces suene raro o cansado, elijo lo segundo. La RAE marca hoy criterios tan vergonzosos como este👇🏽 pic.twitter.com/AkLoOnbtHI — Irene Montero (@Irene_Montero_) February 8, 2018

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en defensa de Irene Montero, precisamente también escudándose en esa definición de la palabra fácil’ que hace la RAE. “Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo“, ha comentado en Twitter.

Dice la RAE a proposito de la palabra “fácil”: “Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales” Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo #portavoza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) February 8, 2018

APOYO DEL PSOE

Pero más sorprendente ha sido el apoyo del PSOE a la dirigente morada. La portavoz adjunta socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha coincidido con Montero en la máxima feminista de que “lo que no se nombra no existe”. Por ello, no le parece “mal” el uso de esa palabra “portavozas”, igual que el de la expresión “miembros y miembras”, que en su día pronuncio la exministra socialista Bibiana Aído.

ALUVIÓN DE CONSULTAS A LA RAE

El departamento de ‘Español al día’ de la Real Academia Española (RAE) ha recibido un “aluvión de consultas” a través de Twitter y el correo electrónico respecto al uso de la palabra “portavoza”.

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE ya precisó este miércoles que el sustantivo “portavoz” es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. “El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española”, añadía la institución.

#RAEconsultas El sustantivo «portavoz» es común en cuanto al género, lo que significa que se usa la misma forma para el masculino y para el femenino. El género gramatical se evidencia ahí a través de los determinantes y adjetivos: «el portavoz español» / «la portavoz española». — RAE (@RAEinforma) February 8, 2018

#RAEconsultas Esa acepción figura en todos los diccionarios de español, incluido el de María Moliner: «fácil. […] 5 Aplicado especialmente a mujeres, poco recatado: dispuesto a acceder a los requerimientos amorosos →*Deshonesto». — RAE (@RAEinforma) February 8, 2018

Mientras, en las redes sociales no dan crédito a esta polémica lingüística y las mofas hacia el término inventado por Irene Montero no han parado desde hace dos días. En las últimas horas, la portavoz de Podemos ha sido rebautizada en Twitter como “Irena Montera”, nombre que se ha convertido en tendencia en esta red social.

Irena Montera @Irene_Montero_ Actualízate y ponte al día para conocerte. Ya que eres una carga pública… pic.twitter.com/oQnzHxwIWx — Warhol (@jmunozbar) February 9, 2018

Entonces, tu propio nombre no es "inclusivo" y hay que empezar a firmar IrenA MonterA, sin esa E y esa O heteropatriarcales. La de ridiculeces que provoca no entender que las palabras tienen GÉNERO, pero no SEXO. Un hombre puede ser policíA 👮 y gorilA 🦍, con A. En fin… https://t.co/2NIsoBFtRZ — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) February 8, 2018

Lo justo e igualitario sería que Irene Montero se cambiase el apellido a Montera. O incluso Irena Montera. O mejor: Arana Mantara. Change org ya. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) February 8, 2018

#portavozas ¿En serio? Con estas payasadas flaco favor hacéis a la igualdad. pic.twitter.com/jEOR137tVy — Vanesa Regalado (@VanesaRegaladoV) February 9, 2018

Empiezo a tener dudas, como se llama Irene Montero o Irena Montera o Ireno Montera o Irena Montero, mejor la llamamos la churri de Iglesias, o seria la churra de Iglesios. 🤪🤪🤪🤪Que lio!!!!!! — JOTA (@JSark09) February 7, 2018

Menuda polla has montado Irena Montera con tus tonterías 😏 — Juan Claudio Valgame (@ValgameJuan) February 9, 2018

Eso le pasa a Irena Montera por comprar solo una vocal — Tarmac (@tarmacious) February 9, 2018