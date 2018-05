Sin Nobel de Literatura por el escándalo sexual

La Academia Sueca ha decidido no conceder este año el Premio Nobel de Literatura, según ha informado la Fundación Nobel en un comunicado.

La decisión ha sido adoptada tras la polémica surgida con las denuncias por acoso sexual de Jean Claude Arnault, marido de una de las integrantes de la entidad, que ha llevado a una serie de miembros de la junta a abandonar la institución.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) May 4, 2018