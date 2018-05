El nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, pronunció una frase este martes durante una entrevista en RAC1 que muchos consideraron “machista”. Fue para criticar al Gobierno por, a su juicio, extralimitarse en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Pronto desde el Estado llamarán a mi mujer para decirle lo que tengo que cenar”, dijo.

Muchos usuarios de Twitter tacharon al ‘president’ de “machista”. Y es que estaba asumiendo que es su mujer la que tiene que hacerle la cena. Una de ellas fue la periodista Paula Carreras, que recogió en su perfil la frase de Torra con un mensaje irónico: “Mi mujer. Cenar. En fin. República feminista”.

MHP Quim Torra a RAC1: “Aviat des de l’Estat trucaran la meva dona per dir-li què he de sopar”.

El sobrino de Torra, Ignasi Miró, no dudó en responder a ese comentario y lo hizo muy enfadado. “No tienes ni puta idea. Así de claro te lo digo. Soy sobrino de Quim y Carola. Carola está de baja médica porque ha tenido cáncer y está encantada de la vida de cocinar en casa para su familia. Basta de insultar a Quim por cualquier cosa”.

En un tuit posterior el sobrino del presidente de la Generalitat pedía perdón por su “exabrupto”. Pero señalaba que es un tema con el que le “hierve la sangre”. “Están cargando contra él y su familia constantemente. Por favor, la República la hemos de hacer de manera constructiva, nunca destructiva”.

