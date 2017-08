Éste es el manifiesto íntegro:

“Somos los otros catalanes: los que no vamos a manifestaciones y nunca colocaremos ninguna bandera en el balcón; somos tranquilos, tolerantes, trabajadores, pacíficos, discretos y amigos de nuestros amigos; queremos tener salud, dinero, amor y trabajo, como todo el mundo; creemos en la familia y en el esfuerzo personal y no en la donación y subvención para conseguir las cosas; amamos la paz y la libertad. Aborrecemos la corrupción, la violencia, el abuso de poder, la manipulación y la mentira.

Somos bilingües sin complejos; hacemos zapping sin problemas por todas las opciones, y la película de ayer ya no recordamos en que idioma la vimos, (catalán o castellano).

Nos gustan los deportes y animamos igualmente a Nadal, Ferrer, Alonso, al Barça, al Espanyol y a la Selección, y nos da igual si el gol lo mete un catalán o un manchego, mientras ganemos la copa de Europa o el Mundial. Y por respeto no pitamos el himno de España, ni ningún otro.

Estamos bastante hartos del ‘prusés’ y del politiqueo en general por tanta mentira. Votamos al menos malo o por descarte.

Aborrecemos a quienes fomentan las fobias entre territorios, sean del color que sean, de aquí o de cualquier otro sitio para ganar 4 votos, mantener la poltrona y seguir llevándoselo calentito a cuenta de todos.

No creemos que la independencia sea la solución a todos nuestros problemas: no somos tan ingenuos; más bien la política de confrontación y sus líderes son parte del problema.

¿Por qué está todo tan crispado? ¿No tendrían que trabajar todos para sacarnos de esta crisis, dejarse de historias y no confrontarnos unos contra otros? Creo que muchos pensamos así , pero no se nos ve ni se nos oye: “Somos LOS OTROS”. Y aunque saben que estamos nos ignoran por no pensar como ellos.

El 1 de octubre es para los separatistas. Ellos lo han montado para su disfrute y beneficio. No va con nosotros y no iremos a votar la patraña separatista. Que voten los de JxS y la CUP, y que repitan el fracaso del 9N. Es fundamental que NO VOTEMOS en el butifarréndum de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.

Después habrá nuevas elecciones autonómicas. Informad a todos los que formamos parte de “LOS OTROS”, a vuestros conocidos, a los indecisos, a los que piensan que esto no va con ellos. Que de nuestro voto entonces dependerá que Cataluña siga siendo feudo de unos cuantos que basan su discurso en el odio a los demás pueblos de España adoctrinando en las escuelas a nuestros niños y difundiendo propaganda y mentiras en TV3 y en los otros medios comprados con subvenciones pagadas con nuestro dinero. Exijamos que los constitucionalistas lo sean por encima de los intereses de sus partidos. Preparaos, porque se acabó el silencio.

Vamos a demostrar a quienes lideran “el prusés” que en el mundo somos catalanes y españoles. Vamos a demostrarles que no nos hemos creído la vil mentira de que “Espanya ens roba”; cuando los únicos que nos han estado robando son ellos: nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro orgullo y nuestra dignidad, intentando hacernos sentir inferiores y de segunda. Vamos a decirle a ellos y al mundo que ya basta de muestras de odio, intransigencias y amenazas de sanciones para quien no colabora o piensa como ellos. Vamos a frenar esta aventura que solo nos ha traído y traerá más pobreza económica e intelectual y más crisis a pesar de que nos prometen el paraíso.

Porque amamos Cataluña, porque amamos España, porque queremos seguir siendo europeos. Superemos el nacionalismo“.