¿Por qué Tabarnia pone nerviosos a los independentistas?

Sin duda, el hartazgo generalizado entorno al independentismo catalán es lo que ha dado alas a Tabarnia. Las redes sociales se han volcado con este concepto. Un término que arrancaba como broma pero está empezando a poner nerviosos a los propios independentistas. Pero, ¿por qué? Porque sirve de espejo al mismo independentismo, ya que esgrime sus argumentos uno a uno.

Trending topic mundial, más de 134.000 firmas en Change.org (datos que van subiendo por segundos), y hasta repercusión en la prensa internacional. Tabarnia es el término del que ahora todo el mundo habla. Y los independentistas no se han resistido a ello, mostrando su nerviosismo y preocupación.

Políticos como Albert Rivera, economistas, politólogos y numerosos expertos han incluso analizado cómo de viable sería esta hipotética nueva comunidad autónoma.

Con ello, han conseguido que los independentistas se pongan nerviosos y discutan a Tabarnia con los argumentos que ellos mismos consideran “fachas”. Una situación que los ha puesto en ridículo, al verse enfrente del espejo.

Ojo, los de ERC se han vuelto 'unionistas', y nos acusan a la mayoría de catalanes de 'soberanistas'. El invento #Tabarnia hace milagros 😂. https://t.co/1P4yMHdsU3 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) December 27, 2017

Los independentistas han comenzado a defender la integridad territorial de Cataluña y no saben salir del bucle. También rebaten el hecho de que quisieran organizar un referéndum para separarse de Gerona y Lérida. Algo que ahora los secesionistas no contemplan, pese a que siempre han defendido dar el voto a los ciudadanos.

Incluso, Toni Aira, director de comunicación del PDeCAT, recriminaba a los defensores de Tabarnia que de hacerse un referéndum, tendría que incluirse a toda Cataluña, no sólo a Tarragona y Barcelona. ¿Les suena este razonamiento?

M’havia proposat no caure-hi, però com que fa feredat com de cínics són (i el mal perdre que tenen), només apuntar que Catalunya és una nació. Les estimades BCN i TGN no. No admeten un referèndum a tota la nació i quan una elecció s’hi aproxima i perden, s’inventen absurditats 🤮 — Toni Aira🎗 (@toniaira) December 26, 2017

“Me había propuesto no caer en ellas, pero como da miedo lo cínicos que son (y el mar perder que tienen), sólo apuntar que Cataluña es una nación. Las queridas Barcelona y Tarragona no. No admiten un referéndum en toda la nación y cuando elección se aproxima y pierden, se inventan absurdos”.

La ironía, sin duda, parece estar salvando la defensa de la unidad, que nunca había sido tan férrea como hasta ahora gracias a Tabarnia. Un invento que ha llevado a muchos ya a luchar con el mejor humor contra el independentismo.

El de la Cup que dice que Tabarnia no existe. 😂😂😂😂😂 Lo mismo que los Països catalans #EspejoPublico #CUPDeclaraESP — Pitxi Sil (@PitxiR) December 28, 2017

Para cuando embajadas para Tabarnia? #CUPDeclaraESP — Toñi la fantastica (@Lokuelaa) December 28, 2017

Exactamente, ese es el miedo de los independentarras del 3%. #Tabarnia si es posible legalmente, la independencia de Cataluña no. https://t.co/0EqCtnp10D — Pienso1ro (@Pienso1ro) December 28, 2017