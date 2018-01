Desde un estilo totalmente irónico, ‘Tabarnia Today’ se lanzaba este lunes para “rebatir la lógica separatista con los mismos argmentos y quintuplicando ingenio”. Un diario digital en inglés, español y catalán que puede descargarse ya a través de Twitter.

En su primer editorial, ‘Tabarnia Today’ asegura que “España no ha hecho los esfuerzos necesarios para explicar el punto de vista unionista al mundo. Y dado que es la escena política internacional donde los separatistas están teatralizando lo que consideramos una farsa, es nuestra intención desenmascarar a sus actores“. En este sentido, ‘Tabarnia Today’ expresa su intención de publicar en breve “material suficiente en otros idiomas para exportar un punto de vista que sentimos silenciado en Cataluña”.

“Intentaremos explicarle al mundo por qué el nacionalismo catalán no es muy diferente de otras formas de nacionalismo: un movimiento populista basado en la creación de un enemigo exterior (España) causante de sus males. Una agenda económica insolidaria disfrazada de conflicto identitario. Una campaña de propaganda del miedo que no duda en despertar los fantasmas de nuestra todavía reciente guerra civil para dividir emocionalmente a su sociedad”, dicen en su editorial. “Tabarnia tiene mucho cachondeo, pero no es ninguna broma”, advierte el periódico tabarnés.

Una iniciativa más de Tabarnia

El diario ‘Tabarnia Today’ es sólo una de las muchas iniciativas que la plataforma ha lanzado desde su nacimiento. Propuestas que van desde tener un presidente en el exilio como es Albert Boadella a una bandera propia.