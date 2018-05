El amarillo está tiñendo el debate político en Cataluña. No solo en el Parlament, sino también en ayuntamientos, calles, bares, grupos de WhatsApp y ahora también en las playas.

Un grupo de personas ha arrancado decenas de cruces amarillas que estaban clavadas en la playa de Canet de Mar (Barcelona), lo que ha provocado un enfrentamiento que ha acabado con cinco heridos leves.

Fuentes policiales han explicado que el incidente se ha producido sobre las 16:00 horas de la tarde de este lunes, cuando varias personas, algunas de ellas con la cara tapada, han comenzado a arrancar cruces amarillas que habían situado grupos independentistas en la arena de la playa.

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides. Contra el feixisme ni un pas enrere!!#alertaultra #CDRenXarxa #CDRCanet #CDRMaresme pic.twitter.com/0tUej9BX7b — CDR Canet de Mar (@CDRCanet) May 21, 2018

Tot el nostre suport i escalf a les companyes de Canet @CDRCanet

Que aquesta tarda han sigut agredides

Per uns encaputxats.Als feixistes ni aigua‼️‼️

No passaran ✊🏻✊🏻✊🏻

Prou impunitat‼️‼️ pic.twitter.com/IR56t8H3fj — CDR Sant Celoni (@CDRSantCeloni) May 21, 2018

Las cruces tenían inscritas palabras como ‘Democracia‘ y ‘Libertad‘ para simbolizar la muerte de estos conceptos en el Estado. Al sacar las cruces, un grupo de personas favorable a la presencia de este símbolo en la playa ha recriminado la acción, lo que ha provocado algún rifirrafe.

El Comité de Defensa de la República (CDR) de Canet de Mar ha calificado la acción como una agresión fascista y ha asegurado que había 30 encapuchados y ha provocado tres heridos: “Esta es su democracia, violentos e intolerantes”, ha expresado en una publicación en Twitter.

CONDENA DE PUIGDEMONT

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha condenado el incidente en un tuit: “Mi total condena a estas agresiones del fascismo unionista, que continúan impunes. No hagamos ninguna concesión a sus provocaciones. Si nuestra actitud cívica y no violenta los exaspera, señal que vamos bien. No caigamos en ninguna provocación”.

La meva total condemna a aquestes agressions del feixisme unionista, que continuen impunes. No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació. https://t.co/9ig00NNdrQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 21, 2018

ENFRENTAMIENTOS EN OTRAS PLAYAS

El domingo ya se habían producido enfrentamientos verbales en las playas de Llafranc y Calella de Palafrugell. Los que intentaron quitar las cruces y las banderas se encontraron con los aplausos de una parte de los bañistas y vecinos, pero también con la oposición frontal de otras personas, a favor de la acción de los CDR. En los momentos de máxima tensión se produjeron gritos e incluso empujones.

Desde el pasado mes de marzo también han aparecido repletas de cruces amarillas otras playas de la Costa Brava, como las de Port de la Selva o Cadaqués.

👊Vea la tremenda bronca de una señora a los separatistas de Llafranc.

“Se van a enterar, voy a arrancar una por una con mis propias manos. ¿Qué se piensan que es esto, un cementerio? ¿Qué es esto? Pero ¿qué os creéis que es esto?“ pic.twitter.com/rpxSSIvmDX — 🎛️KAY-ZEN. (@Corruptologiaa) May 20, 2018

Una mujer que intenta limpiar una playa de cruces amarillas en la Costa Brava es agredida verbalmente y rodeada en manada para tratar de intimidarla.

¿A qué espera el Gobierno de España para acabar con esta situación antes de lamentar víctimas?

pic.twitter.com/GmMNKSJiSu — Silvia Sanz (@silvia0907) May 21, 2018

Spanish Supremacist removing posting signs written in the Catalan language #HelpCatalonia from #SpanishFascists pic.twitter.com/8VlScgBfm4 — Help Catalonia (@CataloniaHelp1) May 20, 2018