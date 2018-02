Situado en Barcelona, el pequeño negocio familiar charcutería Lluis Bragulat ha visto en los últimos días cómo su fama subía como la espuma. Y no precisamente para bien. Un usuario de Facebook compartía en la página del local el ticket que había recibido. Una factura en la que pone “República catalana”.

También emitieron otros tickets en los que ponía “Elsa Artadi… primera presidenta de Catalunya?”.

Rápido, muchos en Facebook lanzaban sus críticas hacia la charcutería, que se defiende asegurando que se trataba de “una pequeña broma”. Sin embargo, no ha hecho mucha gracia a los clientes. Tanto es así que la charcutería ha tenido que retirar los tickets y aunque no querían que hubiera un gran revuelo en redes sociales, no lo ha conseguido.

“No me gustó, hicieron una factura extraña de un país que no reconoce la comunidad internacional igual de falsa que su comida, muy malo todo y caro”, dice un usuario. “Emite facturas ficticias de una República inexistente… y en español”, refleja otro. “Las facturas se emiten con datos falsos de un país inexistente”, relata otro usuario.

Algunos, instan a hacer boicot a la charcutería: “Que te compren solo los indepes… Ya se donde no comprar nunca más…”. Otros no perdonan tampoco que hayan retirado los tickets, asegurando que todo lo han hecho por dinero: “Patético. Jamás compraré ahí, por mucho que hayan corregido las facturas. La pela es la pela!!! Verdad?? Que os den”.

Retirada de los tickets

Ante la gran avalancha de críticas en Facebook, la charcutería ha tenido que retirar los tickets, asegurar que eran una broma y mantener el silencio en su página de la red social.

Por su parte, sus clientes más fieles también han querido apoyar al local, enviando mensajes en contra de las críticas.