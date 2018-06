‘Time’ y ‘The New Yorker’ dedican las portadas de sus dos próximos números a Donald Trump y su política migratoria. Y es que en Estados Unidos se ha desatado una ola de indignación con el presidente por su “tolerancia cero” con quienes cruzan la frontera de forma ilegal, la persecución penal de los sin papeles y la separación de estos sin tener en cuenta la ruptura de núcleos familiares.

Por un lado, ‘Time’ sitúa en un montaje sobre un intenso fondo rojo a Donald Trump frente a una niña que llora mientras cachean a su madre y que ha servido para poner rostro a los inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. “Welcome to America”, le dice el presidente estadounidense.

La fotografía original de la niña fue captada por John Moore, ganador del premio Pulitzer para Getty Images y especializado en fotografiar los flujos migratorios que acontecen en la frontera entre Estados Unidos y México. Ha sido precisamente su trabajo, el que ha sido capaz de poner una imagen al sufrimiento de los sin papeles más pequeños de América.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

— TIME (@TIME) June 21, 2018