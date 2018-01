Torrent alarga la agonía: pleno de investidura aplazado

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pospuesto el pleno de investidura de Carles Puigdemont (JxCat), previsto para este martes a las 15.00 horas, para garantizar la “inmunidad” del candidato. Lo ha dicho en una comparecencia institucional extraordinaria antes de encabezar la reunión de la Mesa.

Torrent ha detallado que en ningún caso propondrá otro candidato que no sea Puigdemont y que pospone el pleno para garantizar que puede ser investido “de forma efectiva y sin injerencias”. “No voy a poner a ningún otro candidato que no sea Puigdemont. Tiene todo el derecho de ser investido”, ha apuntado.

“No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos querían. Nadie decidirá quién tiene que ser presidente, ni la vicepresidenta ni el Constitucional. Son los diputados. Iré hasta el final para defender los derechos de Puigdemont. Todas mis energías irán centradas a defender la institución, los votantes; en definitiva la esencia de la democracia porque la democracia no se suspende. Este Parlament representa la soberanía de todo el pueblo de Cataluña”, ha asegurado.

Torrent también ha señalado que “el Gobierno y el Tribunal Constitucional pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes” que no lo aceptarán. “El Estado español ha mostrado una de las caras más oscuras desde el punto de vista democrático“, ha criticado.

🔴Comparec després d’uns dies en que l’Estat espanyol ha mostrat una de les cares més fosques amb la decisió del govern espanyol de cometre un frau de llei i amb la decisió d’un TC de fixar d’urgència uns condicionants a la investidura de @KRLS que ningú havia demanat. pic.twitter.com/rC9ICH9Vot — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴El TC sense cap tipus de petició prèvia ordena a la Mesa del #Parlament com ha d’interpretar el seu propi reglament. Una decisió política ad hoc feta per qui hauria de ser àrbitre constitucional. Una decisió de compromís per no desacreditar el frau de llei del govern espanyol. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴El govern espanyol i el TC preten vulnerar els drets de milions de catalans i catalanes que van anar a votar el 21D. I això no ho permetrem. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴No acceptarem que es digui que els catalans i les catalanes han votat malament, per votar el que ells volien. No acceptarem les ingerències a un #Parlament democràtic que té el dret i el deure d’investir el president que reculli més suports. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat. Són els diputats i les diputades escollits democràticament a qui els pertoca fer-ho. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Proposar el president Puigdemont com a candidat a ser investit president de la Generalitat va ser fruit de la voluntat expressada per una majoria d’aquesta cambra. I en tant que aquesta voluntat es manté, no proposaré cap altre candidat a la investidura. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴El president Carles Puigdemont té tota la legitimitat per ser candidat i té tot el dret. Per defensar aquest dret m’he compromès personalment a gantir la seva immunitat, com la de totes i tots els diputats, en l’exercici dels seus drets polítics al #Parlament. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴En aquest sentit, he instat als serveis jurídics de la cambra a que el #Parlament es personi i formuli al•legacions a la resolució del TC. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d’investidura amb garanties, així com per donar temps a les al•legacions presentades pel mateix president, el ple previst per avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴El ple d’investidura del candidat Carles Puigdemont es manté convocat i se celebrarà un cop garantit un debat d’investidura efectiu i sense ingerències. Una investidura que tingui valor real i que sigui efectiva. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Em comprometo a generar l’escenari més favorable per a garantir que la voluntat de la ciutadania expressada a les eleccions es faci realitat. Insto al TC a resoldre les al•legacions en la major brevetat per desfer el nyap jurídic que ha perpetrat. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Sé quina és la meva responsabiliat i quin és el meu compromís. Tinc el deure de protegir la sobirania d’aquest #Parlament d’ingerències i atacs antidemocràtics. No em moure ni un mil•límetre de la defensa dels drets democràtics dels diputats i diputades, malgrat les amenaces. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Aniré fins al final per defensar els drets del president Puigdemont per sotmetre’s al debat d’investidura amb totes les garanties. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Totes les meves energies aniran a defensar la institució, defensar els diputats, defensar els votants, defensar, en difinitiva, l’essència de la democràcia. Perquè la democràcia no se suspèn. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴La voluntat majoritària dels catalans i catalanes no se suspèn. Aquest #Parlament investirà el candidat que rebi el suport de la majoria de la cambra, no el que es decideixi des d’un despatx a 600 quilòmetres. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

🔴Aquest #Parlament, votat democràticament, escollit per la ciutadania, representa políticament el poble de Catalunya. I això mereix un respecte. El poble de Catalunya mereix un respecte. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 30 de enero de 2018

A LA ESPERA DE LO QUE DIGA EL TC

La decisión del presidente del Parlament se produce después de que el Tribunal Constitucional dictaminara el pasado sábado, como respuesta al recurso presentado por el Gobierno, que no contó con el aval del Consejo de Estado, que no se podía celebrar el debate sin la presencia del candidato, que a su vez necesita el visto bueno del juez para asistir al pleno.

JxCat presentó el lunes un recurso ante el TC considerando “nulas de pleno derecho” las medidas cautelares dictadas por el tribunal y el mismo Puigdemont solicitó amparo a Torrent para preservar sus derechos como diputado electo.

El Tribunal Constitucional responderá este mismo martes a las alegaciones presentadas por JxCat y en los próximos días deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto del recurso del Gobierno contra la propuesta de candidatura de Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.