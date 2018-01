En una carta, compartida en Twitter, Roger Torrent se ha quejado al ministro Zoido del despliegue policial y las operaciones que la Policía está llevando a cabo los últimos días en las inmediaciones del Parlamento catalán y en el parque de la Ciudadella.

Torrent ha querido así trasladar “el malestar” que asegura que ha generado el operativo entre “trabajadores y diputados”, así como mostrar su incomprensión por haber sido informado de las intenciones de la Policía en lo que ha llamado acciones de vigilancia “inusual”.

📝Acabo de traslladar per carta al Ministre Zoido el malestar per les actuacions sense precedents de la Policia Nacional als voltants del #Parlament. Li sol•licito informació de les causes del desplegament i que es garanteixi el normal funcionament de la institució. pic.twitter.com/f26PcpVuUx

