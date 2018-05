Ni los encarcelados Rull y Turull ni los huidos Comín y Puig podrán jurar el cargo de consejero este miércoles en Barcelona. Sin embargo, Quim Torra sigue en la realidad paralela de los independentistas. Tras su tour carcelario visitando a los políticos presos en Madrid, aseguraba que los dos primeros han aceptado el cargo. También que tienen la “voluntad” de viajar a la Ciudad Condal para asistir a la toma de posesión.

Algo que a todas luces no sucederá pero que Torra no parece tener claro. No sólo el veto del Gobierno al nombramiento de los cuatro consejeros lo impedirá. También lo hará la Justicia, que no tiene previsto dejarles salir de la cárcel.

“Los consejeros Josep Rull y Jordi Turull aceptan el cargo de consejeros y tienen la voluntad de estar en Barcelona este miércoles para tomar posesión. En ningún país en Europa estarían en prisión preventiva”, ha dicho Torra a su salida de Estremera.

Tour carcelario

Torra se dirigía así a los medios después de su tour carcelario. Tras visitar a todos los políticos presos, el presidente catalán aseguraba que “la primera impresión es de una emoción profunda”.

Les ha transmitido, ha dicho, “toda la fuerza y el coraje del pueblo de Cataluña”. También ha explicado que están “están bien, están fuertes, deseando que esta judicialización de un tema político se acabe de una vez”.

Tras el encuentro en Estremera, Torra también tiene prevista una visita a Forcadell y a Dolors Bassa. Ambas permanecen en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco. Por la tarde, Torra irá a Soto del Real, donde están presos ‘los Jordis’.