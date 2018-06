El mayor de los Mossos d’Esquadra cesado, Josep Lluís Trapero, ha declinado una oferta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para volver a ejercer las funciones de jefe del cuerpo policial catalán.

Según ha informado Mossos d’Esquadra en un comunicado este sábado, Trapero y Torra se reunieron este viernes por la tarde junto al conseller de Interior, Miquel Buch.

Trapero, procesado por sedición y pertenencia a organización criminal, consideró que no sería conveniente para el buen funcionamiento de la organización policial ni para su persona asumir esta responsabilidad ante su situación procesal, aunque agradeció el ofrecimiento, según el comunicado.

El mayor Trapero seguirá desarrollando aquellas funciones que los responsables del Departamento de Interior y el Comisario jefe del CME le asignen.

El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Quim Torra, juntament amb l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Miquel Buch, es van reunir ahir per la tarda amb el Major del Cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero

El Major Trapero, tot i agrair aquest oferiment, tal i com ja va manifestar en seu judicial, considera que no seria convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni tampoc per a la seva persona, assumir aquesta responsabilitat davant la seva situació processal

— Mossos (@mossos) June 9, 2018