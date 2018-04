Tremenda indignación en las redes con la condena light a ‘La Manada’

La Audiencia de Navarra ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de ‘La Manada’, a los que ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

Esa sentencia light, que niega la violación, ha provocado una ola de indignación en las redes sociales. Políticos, periodistas, actores y usuarios en general han expresado en Twitter su enfado ante la resolución del tribunal.

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 26, 2018