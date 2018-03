Izquierda Unida ha cargado duramente a través de su cuenta de Twitter contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero después de que éste dijera en una entrevista que el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato (IU) “se equivocó”. Un error que desembocó en la destitución del edil por parte de la alcadesa, Manuela Carmena.

“En todo ese proceso no se hicieron bien las cosas y faltó claridad en lo que se estaba haciendo. La destitución de Carlos me dolió porque es un amigo y una persona honesta, pero creo que se equivocó. No debemos olvidar que Podemos nació para gobernar. Y uno de los problemas de la izquierda que debe desterrar es esa preferencia por su programa de máximos antes que por gobernar”, dijo concretamente Monedero en una entrevista en ‘El Salto’.

Estas palabras no han gustado nada a IU, que desde la cuenta de Twitter de Madrid Centro, ha respondido de forma airada al cofundador de Podemos. “¿Te imaginas Monedero que desobedeciendo a las élites y obedeciendo a la ciudadanía se consigue algo, como suele ocurrir a lo largo de la Historia? Se os jode el chiringuito…“, comienzan diciendo.

“Oye Monedero, quizás Carlos no se haya equivocado, en todo caso lo habrán hecho las 519.210 personas que votaron a Ahora Madrid pidiendo esa política. Podrías personalizar en ese medio millón de personas, ¿te parece?”, añade.

“Y nos parece estupendo que Podemos naciera para gobernar, pero resulta que es solo la mitad de Ahora Madrid. Y qué mitad…”, apunta también IU junto a un tuit de José Manuel Calvo en el que saca pecho del desbloqueo de la ‘Operación Chamartín’ (renombrada como Madrid Nuevo Norte) que desde Izquierda Unida no apoyan.

LIDERAZGO DE PACOTILLA

“Llámanos conspiranoicos, Monedero, pero la destitución ‘unilateral’ sonó a acuerdo para cepillaros entre todos a Carlos, no vaya a ser que nuestro buen hacer transforme algo, y suponga una amenaza para vuestro liderazgo de pacotilla”, agregan.

“Y ya lo sentimos pero seguiremos trabajando por la mayoría de Madrid, el bien común y la aplicación de los programas transformadores acordados entre todos, pese a quien pese. No se trata de lo que le duele al PP, sino de cumplir el compromiso electoral de no apoyar más recortes. Tampoco de ganar saltándose el programa, para eso ya está el PSOE. De lo que se trata es de alumbrar un nuevo modelo de vecindad que ponga las necesidades de las personas en el centro de la política económica”, señalan.

Y concluyen: “IU llegó mal al 15M, pero hoy Sánchez Mato e IU Madrid Ciudad son quienes de manera más coherente mantienen en las instituciones el grito de dignidad se extendió por las plazas”.

Hola @MonederoJC, desgraciadamente, Madrid sigue intervenido por Montoro, los recortes continúan (p.ej. ya se ha cortado el servicio de limpieza en algunos colegios). Aparte de ese detalle menor, varias cosillas 👇https://t.co/pHdE5hul9B pic.twitter.com/PD8ZY4U2VO — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Oye @MonederoJC, lo de justificar el 155 también fue en solitario, ¿no?https://t.co/By66PP4rtq — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

¿Te imaginas @MonederoJC que desobedeciendo a las élites y obedeciendo a la ciudadanía se consigue algo, como suele ocurrir a lo largo de la Historia? Se os jode el chiringuito… — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Oye @MonederoJC, quizás Carlos no se haya equivocado, en todo caso lo habrán hecho las 519.210 personas que votaron a Ahora Madrid pidiendo esa política. Podrías personalizar en ese medio millón de personas ¿te parece? — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Y nos parece estupendo que Podemos naciera para Gobernar, pero resulta que es solo la mitad de Ahora Madrid. Y qué mitad… pic.twitter.com/7kpIDEzCpz — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Llámanos conspiranoicos @MonederoJC, pero la destitución ‘unilateral’ sonó a acuerdo para cepillaros entre todos a Carlos, no vaya a ser que nuestro buen hacer transforme algo, y suponga una amenaza para vuestro liderazgo de pacotilla. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Y ya lo sentimos @MonederoJC, pero seguiremos trabajando por la mayoría de Madrid, el bien común y la aplicación de los programas transformadores acordados entre todos, pese a quien pese. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

pd: @MonederoJC, no se trata de lo que le duele al PP, sino de cumplir el compromiso electoral de no apoyar más recortes. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018

Tampoco de ganar saltándose el programa, para eso ya está el PSOE. De lo que se trata es de alumbrar un nuevo modelo de vecindad que ponga las necesidades de las personas en el centro de la política económica. — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 6 de marzo de 2018