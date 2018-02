La treta de JxCat para investir a distancia a Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) ha llevado este viernes al registro del Parlament una propuesta para modificar la Ley de la Presidencia de la Generalitat y así poder investir a distancia a su candidato a presidir el Govern, Carles Puigdemont.

JxCat ha presentado la iniciativa en solitario, y ha pedido a la Mesa del Parlament que se tramite por el procedimiento de lectura única, el mecanismo de máxima urgencia que la Cámara contempla para aprobar una norma.

El partido de Puigdemont registra la iniciativa dos días después de que ERC advirtiera de que la ven difícilmente viable porque sería impugnada de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional (TC) y abriría un nuevo contencioso con el Estado.

La iniciativa se ha registrado este viernes por la tarde con la firma de la portavoz del grupo Elsa Artadi, y se ha hecho en formato de proposición de ley e introduce varias modificaciones de la ley de la Presidencia.

En primer lugar, se propone cambiar el artículo 6, que en su actual redactado permite al presidente delegar sus funciones en caso de que necesite ser suplido o substituido por “ausencia, enfermedad o impedimento”.

La ley no prevé que esta situación pueda producirse en el momento de la elección del presidente, es decir, durante su investidura, y Artadi argumenta: “Esto hace necesario introducir una modificación en el procedimiento de elección, en los casos que se den las situaciones ya previstas u otras imposibilidades físicas que no permitan al candidato expresarse oralmente” ante el pleno.

Por ello, propone añadir un párrafo a la ley que diga que el candidato a la Presidencia “podrá autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención”, pudiéndose hacer por escrito o por cualquier otro medio previsto en el reglamento de la cámara.

También se pide añadir un apartado nuevo a la ley que diga que “todos los órganos colegiados previstos se pueden constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia”, lo que habilitaría a Puigdemont a dirigir el Govern desde Bruselas.

Otra modificación que propone JxCat es regularizar que los órganos del Govern se puedan reunir “a distancia” y que puedan usar para ellos medios digitales como el correo electrónico, la audioconferencia y la videoconferencia.

