Trump se felicita en Twitter por su ataque a Siria: “¡Misión cumplida!”

“¡Misión cumplida!”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado eufórico en su cuenta de Twitter tras el ataque a Siria de esta pasada madrugada. Además, el mandatario ha agradecido a Francia y Reino Unido su colaboración en esta operación militar.

“Un ataque perfectamente ejecutado, el de anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus excelentes ejércitos. No se podía obtener mejor resultado. ¡Misión cumplida!“, ha tuiteado el presidente.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Asimismo, Trump ha presumido del ejército estadounidense. “Muy orgulloso de nuestro gran ejército, que pronto será, después del gasto de miles de millones de dólares totalmente aprobados, el mejor que nuestro país ha tenido jamás. ¡No habrá nada, ni nadie, ni siquiera cerca!”, ha indicado.

De la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, Trump ha liderado la ofensiva más contundente contra objetivos del régimen de Bashar al Assad desde que estalló la guerra de Siria, dirigida contra su supuesto programa de armas químicas.

TRUMP YA DECLARÓ LA GUERRA POR TWITTER

El presidente de Estados Unidos ya usó Twitter el pasado miércoles para advertir de este ataque, en una amenaza directa al presidente ruso, Vladimir Putin. “Rusia promete derribar todos los misiles disparados en Siria. Prepárate, Rusia, porque habrá, buenos, nuevos e ‘inteligentes'”, dijo.

También lamentó la colaboración de Moscú con el régimen de Bashar al Assad. “No deberíais ser aliados de un animal que asesina con gas, que mata a su pueblo y disfruta de ello”, afirmó.