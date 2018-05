“El Partido Popular siempre estará al servicio de España, con nuestros principios y nuestros valores. Ninguna concesión a los que quieren romper la unidad y la convivencia institucional”. Era el tuit que enviaba el PP tras conocerse que el PNV apoyará la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

Un mensaje que anclaban a su perfil oficial y que se convertía prácticamente en la única reacción del partido. Al menos en redes sociales.

Ante los medios, el ministro Zoido aseguraba que no entraba en los planes de Rajoy dimitir. Eso sí, reconocía que la moción de censura parecía que saldrá sin problemas.

En rueda de prensa, María Dolores de Cospedal también dejaba claro que Rajoy no dimitirá. “Desde el luego, el presidente no debe dimitir, no beneficiaría al interés general de España ni tampoco a los del PP”, decía.