“Si no me equivoco ayer Junts per Catalunya puso encima de la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido. Me llega que ya hay una candidatura para poder ser investida y creo que la trayectoria de Turull lo avala por su convicción y valor personal, su compromiso con el país para tirar adelante un Gobierno que nos haga avanzar”. Así confirmaba Meritxell Serret en TV3 que Turull será el candidato alternativo.

Tras renunciar Carles Puigdemont y nombrarse a Jordi Sánchez, que está en prisión, Turull parece el nuevo hombre de JxCat. Sin embargo, Serret tenía que recular poco después.

Lo hacía en un mensaje en Twitter, donde aseguraba que lo había leído en la prensa y que sólo estaba dando su opinión acerca de la candidatura.

Ha estat confusió meva fruit de les publicacions a la premsa. Creia que JxC l'havia proposat formalment i per això he expressat la meva opinió sobre en Jordi Turull.

El candidat és qui proposa JxC i és Jordi Sánchez. https://t.co/Z6d0RLTDHE — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) March 20, 2018

“Ha sido una confusión fruto de las publicaciones en la prensa. Creía que JxCat le había propuesto formalmente y por eso he expresado mi opinión sobre Jordi Turull. El candidato es quien propone JxCat y es Jordi Sánchez”.

Serret se desdecía así después de afirmar que Turull sería el candidato alternativo y, por tanto, el hombre llamado a desbloquear la situación.

Mientras tanto, Sánchez declara de nuevo ante el Supremo para pedir su libertad. De concedérsela, podría acudir al pleno de investidura. Aunque no parece claro que esto vaya a suceder.

Confirmación en TV3

Como se rumoreaba desde hacía tiempo, Jordi Turull parece el candidato alternativo para dar luz verde al Gobierno. Todo parece atado, a la espera del recurso de Sánchez para salir de prisión.

Meritxell Serret parece así haberse adelantado a un anuncio que JxCat hará oficialmente tras conocerse la decisión del juez. Y es que, en caso de que el Supremo decida dejar en libertad a Sánchez, sería éste el candidato a la investidura.