En Valencia se habla catalán y no valenciano. Eso es lo que ha dejado claro TVE en un mapa con el que ilustraba una de sus noticias. Algo que ha desatado las críticas en redes sociales. Y es que la cadena pública se olvidaba de que el Estatuto de Autonomía recoge que las lenguas propias de Valencia son el castellano y el valenciano, no el catalán.

El error de TVE ha servido a partidos y colectivos valencianistas para recordar en redes que el catalán no es lengua oficial en la comunidad valenciana. Sí en Islas Baleares, por el contrario.

Entre las críticas, las de la plataforma Som Valencians, que exigía en Twitter a TVE que emita una disculpa y rectificación por incumplir la Constitución. “Nuestro Estatuto es claro: el valenciano es lengua oficial en nuestra tierra. El catalán, no”, ha señalado Joan Ignaci Culla, presidente de la entidad.

“Som Valencians pide a TVE que rectifique este mapa. La lengua propia de la C. Valenciana es el idioma valenciano”.

Han sido muchos los que en Twitter han expresado su malestar con TVE tras ver el mapa. Muchos se muestran indignados por la “incultura” de la cadena pública. Otros por no distinguir el valenciano del catalán.

Vergonyos i indignant atac en TV1 a la nostra identitat dels valencians i als nostres veins balears dient-mos q parlem tots català.En la complicitat d tots els partits i x supost com no podia ser de atra manera del venut i traidor PP.Callarem com sempre o alcem la veu x loNostre? pic.twitter.com/cvrkFmOzk6

— Aleix#AMUNT (@Alex_RVal) February 22, 2018