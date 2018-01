Twitter, en shock tras destaparse la identidad del famoso tuitero Pastrana

Twitter anda revolucionado este viernes al haberse destapado la identidad de uno de los usuarios más conocidos en esta red social. Se trata de Pastrana, que cuenta con casi 82.000 seguidores y que se caracteriza por sus críticas a Podemos y al independentismo catalán.

Según la investigación de un usuario, detrás de la cuenta de Pastrana se encuentra en realidad José Miguel Aspas Cutanda, que es alcalde del Partido Popular de Villar del Cobo. Se trata de un municipio de la provincia de Teruel perteneciente a la comarca de Sierra de Albarracín. Tiene una población de 188 habitantes, según el INE de 2016.

El usuario @Esparroqui ha ido atando cabos entre las cuentas de Pastrana y la real de José Miguel Aspas. Tal y como explica en un hilo, ambas están vinculadas por detalles como la vivienda, la profesión, un gato o una guitarra.

Tras este hallazgo, curiosamente, la cuenta de Aspas ha desaparecido de Twitter. Mientras, Pastrana, que no lo ha negado, ha pasado de puntillas por el asunto y se ha limitado a comentar: “Seguid buscando carnets del PP a ver los que encontráis, desocupados”.

El que sí ha reaccionado al ya conocido como #PastranaGate es el político tuitero por excelencia: Gabriel Rufián. El portavoz adjunto de ERC se las ha tenido tiesas con Pastrana en varias ocasiones y hace sólo tres días le dijo que “nos vamos a reír el día que se sepa quién eres”.

Rufián ha retuiteado el hilo en el que se desvela la identidad de Pastrana, ha publicado una imagen del alcalde de Los Simpson y ha compartido una noticia sobre el PP y las medidas que propone para acabar con el anonimato en redes.

El nombre de Pastrana se ha convertido en trending topic, con centenares de comentarios sobre este descubrimiento. Se han recuperado tuits antiguos de Pastrana, que ahora que se sabe que es alcalde tienen más relevancia. Muchos también están criticando lo que consideran una campaña de acoso y linchamiento inaceptable.

Incluso el concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano se ha referido al asunto. “¿Que cómo hubiese sido un Gobierno de España con Podemos controlando el Ministerio de Interior y el CNI? Mirad lo que le están haciendo a Pastrana”, ha apuntado. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha retuiteado el hilo en el que se destapa todo.

Este tuit lo escribió José Miguel Aspas Cutanda alias @jospastr alcalde del PP de Villar del Cobo (Teruel). @zoidoJI no hará nada. pic.twitter.com/VpX7gce6yd

Pastrana es José Miguel Aspas , alcalde de Villar del Cobo pueblo de Teruel que no llega a 200 habitantes , entre sus logros como Alcalde en dos años que lleva , conseguir que cierre la única escuela que tenía el pueblo

Pastrana tiene muchos seguidores. Dice cosas que no gustan a algunos. Les molesta que les deje en ridículo una y otra vez. El mecanismo es sencillo: primero le señala el capo, después se le manda a los sicarios. No creo que le callen. pic.twitter.com/c7Vy8mRc8R

Hostias, resulta que el tal Pastrana no era uno de Podemos. Brillante trabajo de investigación. Sorpresón inesperado.

— No Abras Paz (@noabraspaz) January 26, 2018

Qué tendrá la fama, aunque sea la famita absurda de que te hagan caso unos miles de personas en Twitter, para que la gente arriesgue tanto por ella y busque hacer tanto daño a gente que ni conoce. A mí me produce más empatía que otra cosa.

Así que una cuenta facha,que hacía tuits fachas,que perseguía el anonimato de otras cuentas cómo un facha… Resulta ser un alcalde facha,de un partido facha,en un país de fachas… No me lo esperaba de Pastrana!

A mí un poco de miedito me da lo del tal Pastrana, he de decir. A la investigación hasta descubrir quién es, me refiero. Que sea un "liberal" con cargo público y sueldo del PP o C's se veía a kilómetros.

— Els quatre gats (@Els_quatre_gats) January 26, 2018